داماك تطلق مشروع كافالي كوتور على قناة دبي المائية

المصدر: دبي- البيان

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أعلنت شركة داماك العقارية، إطلاق مشروع كافالي كوتور، الذي يضم مبنى منخفض الارتفاع، مكوناً من 14 طابقاً، ويوفر إطلالات على حديقة الصفا وقناة دبي المائية.

ويتألف مشروع كافالي كوتور من 70 وحدة، بمساحات مختلفة، تتوزع ما بين فلل سكاي، ومنازل بنتهاوس دوبلكس، تضم ثلاث وأربع وخمس غرف نوم، مع حوض سباحة إنفينيتي خاص بكل واحدةٍ منها، وحديقة تراس مطلة على قناة دبي المائية، مع إطلالة على كل من أفق دبي وبرج خليفة من جانبٍ واحد، وعلى حديقة الصفا من الجانب الآخر، فضلاً عن إطلالات على برج العرب أيضاً.

وستحمل التصاميم الداخلية، المستوحاة من غابات الأمازون، توقيع علامة دار الأزياء الإيطالية الشهيرة، روبرتو كافالي، التي تعاونت معها داماك مسبقاً، لتصميم مشروعي كافالي تاور، ناطحة السحاب المكونة من 70 طابقاً في دبي مارينا، والمطلة على نخلة جميرا، والتي تم إطلاقها عام 2021، ومجموعة جيمس إستايتس، للفلل الفخمة في مجتمع داماك هيلز، والتي تم إطلاقها هذا العام.

وقال نايل ماكلوغلين نائب رئيس أول في داماك العقارية: «باتت المساكن التي تحمل توقيع العلامات التجارية الفاخرة، تحقق نمواً كبيراً، وطلباً مرتفعاً في السوق العقاري. لذا، قطعت داماك شوطاً كبيراً في هذا الجانب، من خلال التعاون مع أشهر العلامات الفاخرة في العالم، وهو ما عزز من مكانتها في سوق العقارات الفاخرة».

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