انطلاق معرض «جواهر الإمارات» بمركز إكسبو خورفكان

المصدر: الشارقة- البيان

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انطلقت في مدينة خورفكان، فعاليات معرض «جواهر الإمارات»، الذي ينظمه مركز إكسبو خورفكان، للمرة الأولى، بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وبإشراف من مركز إكسبو الشارقة، مسجلاً حضوراً متألقاً، لنخبة من أهم الشركات والمصممين الإماراتيين، إلى جانب أشهر العلامات المحلية المتخصصة في الذهب والفضة والألماس والأحجار الكريمة.

شهد انطلاق المعرض، شذى النقبي عضو المجلس الوطني الاتحادي، وعبد الله إبراهيم موسى عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، ومحمد الشحي والدكتور سلطان الملا أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وسيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وخليل المنصوري مدير مركز إكسبو خورفكان، وسلطان شطاف مدير إدارة المبيعات والتسويق في مركز إكسبو الشارقة.

حيث تجولوا في أقسام المعرض، واطلعوا على ما تقدمه الجهات المشاركة من عرض متنوع لأحدث منتجات وخطوط الموضة من الذهب والمجوهرات، كما التقوا عدداً من المصممين والمصممات الإماراتيين، واستمعوا منهم إلى شرح حول أهم مشغولاتهم الذهبية، وتصاميمهم المبتكرة، والتي تتماشى مع أبرز خطوط الموضة العالمية، وتحافظ على التراث الإماراتي الأصيل.

وشهد الحدث في يومه الأول، إقبالاً لافتاً من الزوار، للاطلاع على مشغولات العارضين، التي تنوعت بين الحلي والمجوهرات ذات التصاميم التراثية، والمصنوعة من الألماس والذهب واللؤلؤ، والعديد من المعادن النفيسة والأحجار الكريمة الأخرى.

مرحلة جديدة

وأشار محمد الشحي إلى أن إمارة الشارقة، دخلت بقوة مرحلة جديدة في صناعة المعارض، معززة مكانتها الرائدة على الخارطة العالمية لهذه الصناعة، وهو ما يعكسه النمو الملحوظ في أجندة الفعاليات التي تشهدها الشارقة، والتي تضم عدداً من أهم وكبرى المعارض المحلية والإقليمية والدولية، والمتخصصة في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والثقافية.

مشيراً إلى أن تنظيم معرض جواهر الإمارات، يأتي في إطار حرص غرفة تجارة وصناعة الشارقة، على دعم صناعة وتجارة الذهب والمجوهرات في إمارة الشارقة، والتي تعد مركزاً رئيساً في سوق المجوهرات على المستوى الإقليمي، وهو ما يجسده تنامي عدد الشركات المتخصصة في صياغة وصناعة وتجارة الذهب المسجلة لدى غرفة الشارقة، والتي بلغت 425 شركة.

وقال سيف المدفع: يسعدنا نقل تجربة الإنجازات والنجاحات الرائدة للمعارض المتخصصة بقطاع الذهب والمجوهرات، التي ينظمها مركز إكسبو الشارقة إلى مدينة خورفكان.

وذلك في إطار استراتيجية المركز الرامية إلى تنشيط وتعزيز زخم قطاع المعارض في المنطقة الشرقية، ورفدها بفعاليات نوعية ومتخصصة، قادرة على تحقيق قيمة مضافة لاقتصاد المنطقة الشرقية لإمارة الشارقة، والمساهمة بقوة في دعم قطاعات التجارة والسياحة. وأشار إلى أن هذه الصناعة، تحتل مكانة مهمة في أنشطة التجارة الخارجية للدولة، إذ تستحوذ تجارة الذهب على أكثر من 29 % من إجمالي الصادرات الوطنية غير النفطية.

منصة تسوق متميزة

إلى ذلك، أشار سعادة خليل المنصوري، إلى أن معرض «جواهر الإمارات»، يشكل منصة تسوق متميزة للجمهور، خاصة وأنه يتضمن العديد من العروض الحصرية، والتخفيضات التي تقدمها الشركات العارضة على أحدث تشكيلات المجوهرات الفاخرة، والساعات الفريدة، والأحجار الكريمة، والمشغولات الذهبية والماسية. وتتواصل فعاليات المعرض حتى 11 ديسمبر الجاري، ويستقبل زواره يومياً من الساعة الثالثة ظهراً، وحتى العاشرة مساء، ويتضمن جناحاً خاصاً للعطورات.

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