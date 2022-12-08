إشغال مرتفع بمحفظة التأجير السكني لـ«دبي القابضة لإدارة الأصول»

المصدر: دبي - البيان

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أكدت دبي القابضة لإدارة الأصول، نسب الإشغال المرتفعة في محفظتها للتأجير السكني، مشيرة إلى أن ذلك يعود بالدرجة الأولى لمكانة دبي العالمية المرموقة وترسيخ موقعها وجهة بارزة للسياحة والأعمال والمواهب، بالإضافة إلى جودة الوحدات السكنية والمرافق الترفيهية والمناطق العامة والخدمات، وخصوصاً الذكية منها التي يتم تطويرها باستمرار.

وأشار أحمد السويدي المدير العام للمجمعات السكنية في دبي القابضة لإدارة الأصول، إلى أن «الشركة تضع نصب أعينها تعزيز جودة حياة المقيمين في مجمعاتها بشكل مستمر من خلال تطوير الخدمات الذكية وتعزيز المرافق الترفيهية والرياضية والمساحات الخضراء، وذلك بما يتماشى مع جهود الإمارة لتعزيز مكانتها كأفضل مدينة للعيش والعمل والزيارة، ومع خطة دبي الحضرية 2040 التي تقدم خارطة طريق شاملة لمستقبل التنمية الحضرية المستدامة ورفع جودة حياة السكان»

وأضاف: تضم محفظة التأجير 15 مجمعاً سكنياً تقدم من خلالها مجموعة واسعة من الخيارات السكنية مواقع استراتيجية في دبي منها الفاخرة مثل سيتي ووك وبلوواترز والمجمعات المناسبة للعائلات مثل ليان وغروب وشروق ورمرام وغيرها، موضحاً أن الأداء المتميز لمحفظة التأجير شمل توقيع أكثر من 5 آلاف عقد إيجار جديد في 2022 مع معدل 90% لتجديد عقود الإيجار الحالية، حيث يعكس هذا المشهد الإيجابي لسوق العقارات المؤجرة وارتفاع مستويات الطلب على الخيارات المتمحورة حول جودة الحياة والمرافق والخدمات.

وأضاف: تكمن قوة محفظتنا في أنها تضم مجموعة من الخيارات المتنوعة في سوق التأجير العقاري، والتي تلائم مختلف أنماط الحياة، مما يضمن أن يجد كل من يعيش في دبي مكاناً مثالياً. واليوم نستمر في تطوير الحلول الرقمية وتحديث المساحات المشتركة والمرافق الترفيهية والرياضية ومجمعات التسوق المحلية التي توفر الخدمات الأساسية للمقيمين حولها.

حلول رقمية

تتماشى استراتيجية دبي القابضة لإدارة الأصول مع الخطة الحضرية لدبي 2040، التي تضع أولويات التخطيط الحضري من أجل رفع جودة حياة السكان، حيث تقع المجمعات السكنية ذات المواقع الاستراتيجية بالقرب من شبكات الطرق والمواصلات الرئيسية، مما يوفر وصولاً سهلاً لوسائل النقل المستدامة، كما تشمل المجمعات مساحات خضراء واسعة ومرافق عصرية.

وعبر السنوات أطلقت الشركة سلسلة من حملات المكافآت في بعض المجمعات لتحفيز تجديد عقود الإيجار المبكرة، والتي تضم جوائز جديدة مثل سيارات الدفع الرباعي الجديدة أو الرحلات إلى أبرز الوجهات السياحية العالمية، بالإضافة إلى مبادرات في عيد الأم وشهر رمضان الكريم وعيدي الفطر والأضحى وغيرها من المناسبات.

وفي 2022، نظمت المجمعات السكنية ضمن محفظة دبي القابضة لإدارة الأصول أكثر من 60 فعالية تركز على المشاركة المجتمعية استقطبت أكثر من 40 ألف مقيم. وتضمنت الفعاليات عروضاً ترفيهية للأطفال وورش عمل للكبار حول تنسيق الحدائق والزراعة العضوية وغيرها من الفعاليات الترفيهية.

ويقدم تطبيق الهاتف المحمول DubaiAM Life المخصص للسكان خدمات إلكترونية شاملة تشمل تجديد عقد الإيجار ومعالجة المدفوعات وطلبات الصيانة وغيرها، وبلغت نسبة استخدام التطبيق 85% من المستأجرين.

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