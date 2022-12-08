«ألفا ظبي» تشتري حصة في «ناموس جروب»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة «ألفا ظبي» القابضة، عن استحواذها على حصة في مجموعة «ناموس جروب»، من خلال مشروعها المشترك مع «مونتيروك إنترناشيونال»، وهي شركة استثمار دولية، تركز على قطاعات الضيافة والأطعمة والمشروبات.

ويعد هذا المشروع المشترك، ارتقاءً هاماً في أعمال قطاع الرفاهية وأساليب الحياة لشركة «ألفا ظبي»، حيث سيركز على بناء وتطوير محفظة من العلامات التجارية الرائدة، التي تتيح للشركة توسيع نطاق وصولها، وتنويع عروضها، وتحفيز نموها.

وتُعتبر «ناموس» إحدى العلامات التجارية الرائدة عالمياً في قطاع أساليب الحياة والأطعمة والمشروبات، حيث يقترن اسمها بأرقى معايير الفخامة والجودة. وقد حققت العلامة نجاحاً كبيراً في إنجاز خطط توسعها حتى الآن، وقد صنف مطعمها في دبي، كواحد من أفضل المطاعم أداءً على مستوى العالم، ويعتبر حجر الأساس لقطاع أساليب الحياة الجديد في الشركة.

وستشهد الشراكة تطوير مشاريع «ناموس وورلد»، وهي خطة طموحة لتوسيع حضور «ناموس» العالمي، وتنويع عروض العلامة، سعياً لترسيخ مكانتها كشركة رائدة في قطاع الضيافة والأطعمة والمشروبات.

وقال المهندس حمد سالم العامري، الرئيس التنفيذي، والعضو المنتدب لشركة «ألفا ظبي»: حققت الشركة نمواً متميزاً خلال العام المنصرم، ويؤكد هذا على قدرتنا على اغتنام فرص التوسع والاستثمار، التي تضمن توليد إيرادات جديدة، وتخلق قيمة أكبر للمساهمين. و

ثمة إمكانات قوية لتوسيع منصتنا في قطاع الأطعمة والمشروبات، ولتنمية أعمال أساليب الحياة، وكلتاهما سوقان تتمتعان بركائز قوية عالمياً، مع استئناف أنشطة السفر والترفيه بعد جائحة «كوفيد 19». ويؤكد توسعنا في هذه القطاعات، على طموحنا لضم مجموعة من العلامات التجارية الرائدة في مجال الرفاهية وأساليب الحياة، ونحن متحمسون لخوض هذه الرحلة مع «مونتيروك».

من جانبه، قال بيتروس ستاثيس رئيس مجلس إدارة «مونتيروك إنترناشيونال ليمتد»: تشكل الشراكة محطة جديدة في مسار نمونا، ودليلاً ملموساً على الثقة الكبيرة بشركتنا.

وكذلك بمشاريع «ناموس وورلد». استطاعت «مونتيروك إنترناشيونال»، على مدار السنوات العشر الماضية، أن تشق طريقها باقتدار، من خلال محفظة متنامية من العلامات التجارية، التي تركز على الفئة العليا من أسواق الرفاهية وأساليب الحياة، ونحن متحمسون جداً لتوسيع نطاق هذا النجاح على مستوى العالم. وسوف يمهد هذا المشروع المشترك، الطريق لتسريع وتيرة نمو أعمالنا خلال السنوات المقبلة، ونتطلع إلى التعاون مع «ألفا ظبي» القابضة، لتطوير مشاريع رائدة عالمياً في قطاعات الضيافة والأطعمة والمشروبات.

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