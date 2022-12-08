«الشارقة لإدارة الأصول» تتعاون مع جامعة استرالية في مجال الصوبات الزراعية

المصدر: دبي - البيان

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بحثت شركة الشارقة لإدارة الأصول، الذراع الاستثمارية لحكومة الشارقة، مع وفد من جامعة كوينزلاند الإسترالية، سبل التعاون في مجال الصوبات الزراعية.

جاء ذلك خلال لقاء عمر الملا، الرئيس التنفيذي في قطاع الاستثمار بشركة الشارقة لإدارة الأصول، والمهندس علي بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة بالشارقة، والدكتورة محدثة الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص وفريق عمل دائرة الأشغال العامة، مع وفد من جامعة «كوينزلاند» في مقر مشروع الصوبات الزراعية في الذيد، وذلك للاطلاع على الممارسات الزراعية المتبعة في المشروع ولتعزيز سبل التعاون المشتركة في إطار الحرص على توطيد العلاقات مع المؤسسات التعليمية.

يذكر أن «اﻟﺸﺎرﻗﺔ لإدارة الأصول» ﻫﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺴﻤﻌﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺑﻨﺎء اﻟﺜﺮوة، وﻗﺪ أﻧﺸﺌﺖ ﺣﺼﺮاً ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺸﺎرﻗﺔ، وﺗﻘﻮم اﻟﺸﺎرﻗﺔ لإدارة الأصول ﺑﺒﻨﺎء اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ ﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ الإمارة، بهدف ﺒﻨﺎء اﻗﺘﺼﺎد وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻄﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدي لإمارة اﻟﺸﺎرﻗﺔ، كما تقود اﻟﻤﺴﺎر ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎق ﺻﻨﺎﻋﺎت ﻣﺘﻌﺪدة وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﺮاﻓﻖ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮى ﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.

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