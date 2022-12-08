«تي إم سي» تطلق عملياتها في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «تي إم سي» عن إطلاق عملياتها في الإمارات، وهي شركة متخصصة في الإعلانات الخارجية الرقمية، حيث توفر أحدث التقنيات والخدمات والحلول القابلة للتطوير لمختلف أحجام الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال رفول مطر، مؤسس الشركة: تملأ «تي إم سي» فجوات السوق الحالية فتبسط عمليتي تخطيط وشراء الإعلانات فتصبح أسهل وأسرع للمسوقين. وأضاف: قمنا ببناء حلولنا من خلال الاستماع عن كثب لعملائنا المحتملين وفهم توقعاتهم من منتجاتنا، ليتمكنوا من الوصول إلى جماهير أوسع وتحقيق نتائج أفضل.

ولتعزيز موقعها الفريد، تتعاون «تي إم سي» مع شركة «Blis» المتخصصة في مجال الذكاء في العالم الحقيقي، بهدف توفير قنوات تسويق شاملة. وبفضل هذه الشراكة الفعالة، يحظى المعلنون الذين يستخدمون المنصة الرقمية بمعلومات متعمقة عن المستهلكين المعرضين لإعلاناتهم الخارجية. وسيتم دعم المسوقين من خلال قنوات التسويق الشاملة، وتمكينهم من إعادة استهداف إعلانهم الخارجي عبر الإنترنت، بالإضافة إلى قياس مدى الارتقاء بالعلامة التجارية ومؤشرات الأداء الرئيسية.

وتطمح «تي إم سي» إلى التوسع السريع في الإمارات، حيث تخدم ما يقارب 500 شاشة إعلانات «DOOH» متواجدة في مواقع استراتيجية رئيسية ومتاجر شهيرة، تتراوح بين شاشات داخل المتاجر ومراكز التسوق، وأخرى خارجية في أماكن عامة ووجهات ترفيهية، حيث يمكن للمعلنين الآن الاستفادة من جدولة مرنة للحملات، وعملية سلسة وسريعة لتأجير الشاشات، وإمكانية تكييف الإعلانات وفق مختلف المواقع.

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