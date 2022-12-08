سانت كيتس ونيفيس تبحث تعزيز الاستثمارات والتجارة مع الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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قام تيرانس درو رئيس وزراء دولة سانت كيتس ونيفيس، بزيارة مؤخراً إلى الإمارات، بهدف تعزيز العلاقات الثنائية، وتبادل الخبرات، وبحث أوجه التعاون والشراكة في مجال الاستثمارات والتجارة.

وعقد رئيس الوزراء الجديد والوفد المرافق له، عدة اجتماعات خلال زيارته التي استغرقت 5 أيام، حيث بحث خلالها العديد من الخطط والمشاريع المستقبلية بين الطرفين، كما وقع اتفاقية تعاون في مجال الخدمات الجوية، مع الجهات المعنية بالدولة.

وأوضح درو أن سانت كيتس ونيفيس، تعكف على تطوير برنامج المواطنة، عن طريق الاستثمار، كوسيلة لزيادة وتنويع الإيرادات والاقتصاد، والذي بدأته منذ ما يقرب من 40 عاماً، حيث أثبت فاعليته في دفع البلد من جزيرة صغيرة في منطقة البحر الكاريبي، إلى وجهة استثمارية معترف بها عالمياً.

وأكد أن حكومة سانت كيتس ونيفيس، أحرزت تقدماً كبيراً في خفض ديونها العامة، وهي من بين دول أخرى في منطقة البحر الكاريبي، تكمل نشاطها الاقتصادي من خلال برامج الجنسية عن طريق الاستثمار، التي توفر للمستثمرين الأذكياء خيار الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار في الدولة. وقال: تتطلع الجزيرة إلى بناء سمعتها الدولية، عن طريق برنامج CBI، إحدى الطرق لتوجيه الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مشاريع مبتكرة، عبر مجالات التعليم والصحة والزراعة والسياحة.

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