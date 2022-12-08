شعار «إمباور» يزين شاشات بورصة ناسداك نيويورك في «تايمز سكوير»

المصدر: البيان

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احتفل سوق دبي المالي بإدراجه شركة مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور" ش.م.ع، أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم واللاعب الأبرز في هذا القطاع بدبي، حيث ظهر شعار "إمباور" على شاشة بورصة ناسداك في ساحة "تايمز سكوير" الشهيرة بنيويورك، والتي تستقطب ما يزيد على 50 مليون زائر في العام.

وتُعد شركة إمباور رابع اكتتاب عام وإدراج في سوق دبي المالي منذ بداية العام الجاري.

وقال أحمد بن شعفار الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي “إمباور” إن الاحتفاء بإدارج إمباور في سوق دبي المالي من على شاشات في سوق ناسداك نيويورك يمثل لحظة فارقة بالنسبة للشركة وللمساهمين، ومن خلالها تساهم "إمباور" في ترسيخ مكانة دبي في كونها علامة فارقة في المناخ الاستثماري التنافسي على مستوى العالم نقطة مضيئة للاكتتابات دولياً.

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