"مياه وكهرباء الإمارات": 14 ديسمبر موعداً للمزاد الأخير لشهادات الطاقة النظيفة لعام 2022

المصدر: وام

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أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات، الرائدة في التنسيق المتكامل للتخطيط والشراء والإمداد بالمياه والكهرباء في جميع أنحاء الدولة، عن إطلاق مزادها السادس لشهادات الطاقة النظيفة، في أبوظبي يوم 14 ديسمبر 2022.

ومخطط شهادات الطاقة النظيفة مبادرة استراتيجية أطلقتها دائرة الطاقة - أبوظبي التي تتيح للشركات العاملة في أبوظبي من مختلف القطاعات اعتماد نظام لتوثيق مصادر إنتاج واستهلاك الطاقة النظيفة، ودعم خطة التحول نحو اقتصاد مستدام وخالٍ من الكربون في الدولة بما يتماشى مع مبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050

وقال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: "بالتزامن مع اجتماع صُناع القرار الرئيسيين في العالم خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي (COP27) لمناقشة تنفيذ خطط عمل استراتيجية وملموسة للتصدي للتغير المناخي، تفخر الشركة بقيامها بدور رئيسي من خلال مخطط شهادات الطاقة النظيفة في الحد من انبعاثات الكربون تماشيًا مع مبادرة الدولة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050”.

وأضاف: "يستقطب هذا المخطط المزيد من الجهات التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها للإسهام في دعم جهود الدولة لتحقيق أهداف الاستدامة الخاصة بها. وتدعو شركة مياه وكهرباء الإمارات جميع الجهات العاملة في أبوظبي إلى المشاركة في مزاد شهادات الطاقة النظيفة القادم، للمساهمة معها في تحقيق مستقبل مزدهر ومستدام للأجيال القادمة".

جدير بالذكر أن شهادات الطاقة النظيفة هي شهادات رقمية قابلة للتداول، وصادرة عن دائرة الطاقة في أبوظبي، بوحدات 1 ميجاوات في الساعة، وتقوم شركة مياه وكهرباء الإمارات بدور رئيسي في تنفيذ هذا المخطط باعتبارها المسجل الوحيد لهذه الشهادات التي تُعدُّ حالياً الآلية الوحيدة في أبوظبي لتأكيد الفوائد البيئية والاقتصادية التي يتم تحقيقها باستخدام الطاقة النظيفة.

لقد تم فتح باب التسجيل أمام جميع الجهات الراغبة في المشاركة في المزاد المقبل لشهادات الطاقة النظيفة الذي سيُقام في 14 ديسمبر الجاري.

وعلى الراغبين في تتبع والتحقق من استهلاك الطاقة النظيفة، زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.ewec.ae/ar/CleanEnergyCertificates أو التواصل مع فريق شهادات الطاقة النظيفة في شركة مياه وكهرباء الإمارات عبر البريد الإلكتروني: CleanEnergyCertificates@ewec.ae.

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