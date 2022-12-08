أحمد بن سعيد: دور محوري للطيران المدني في تمكين التواصل العالمي

المصدر: (دبي- البيان)

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دوّن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، على حساب سموه بموقع «تويتر» بمناسبة اليوم العالمي للطيران المدني: «نحتفل في اليوم العالمي للطيران المدني، بالدور المحوري الذي لعبته هذه الصناعة في دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية لدولة الإمارات، وتمكين التواصل بين مختلف مناطق العالم». وأضاف سموه: «نتطلع إلى استمرار الابتكارات والتطورات التي ستتيح للطيران المدني تقديم مزيد من المساهمات القيّمة للمجتمعات التي نخدمها».

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