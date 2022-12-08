وفد كوري يطّلع على ممارسات أبوظبي الجمركية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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استقبلت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، وفداً جمركياً من كوريا الجنوبية، بهدف مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات الجمركية وأنشطة بناء القدرات، والاطلاع على الممارسات الجمركية في أبوظبي وتبادل الخبرات بما يدعم حركة التجارة العالمية.

واطلع الوفد الزائر على رحلة التحول الاستراتيجي في جمارك أبوظبي، وتجربتها الاستثنائية في تطوير خدماتها المبتكرة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، وجهودها الريادية في تأسيس بيئة مؤسسية رقمية متمكنة، تساهم في تعزيز الأمن وتسهيل التجارة وتقديم خدمات متميزة، بما يعزز المكانة المرموقة التي تحتلها إمارة أبوظبي عالمياً كوجهة رئيسية للاستثمار وممارسة الأعمال.

وتعرف الوفد الكوري الجنوبي على جهود جمارك أبوظبي في دعم كوادرها وتطبيق أتمتة شاملة لإدارة رأس المال البشري واستخدام الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في قطاع الموارد البشرية ومجال التدريب لصقل وتطوير مهارات موظفيها.

كما اطلع على مستوى التطور الإداري والتقني للموارد البشرية في جمارك أبوظبي التي تعتبر أول جهة في العالم تطبق المساعد الرقمي Oracle Digital Assistant وأول جهة حكومية في الشرق الأوسط تطبق مشروع Full Oracle HCM Cloud Suite with Analytics. كما اطلع الوفد خلال جولته بمختبر الابتكار وقاعات التدريب على تقنية التدريب على الواقع الافتراضي.

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