شراكة بين «أبوظبي الأول» و«كومغو» للتكنولوجيا المالية

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أصبح بنك أبوظبي الأول، أول بنك في منطقة الشرق الأوسط ينضم إلى شركة كومغو للتكنولوجيا المالية، التي تقدم حلول الشبكات الرقمية والتبادل التجاري وتدفقات رأس المال العامل للشركات والمؤسسات المالية.

ومن خلال شبكة كومغو، يمكن لعملاء بنك أبوظبي الأول الرئيسيين في قطاع السلع بدء معاملات التمويل التجاري عبر مواقع دولية مختلفة، مستفيدين من أسعار تنافسية. كما يعد البنك من بين المشاركين الرئيسيين في تطوير حلول سوق كومغو (Komgo’s Market) للمؤسسات المالية، مما يعزز قدرة بنك أبوظبي الأول على توزيع المخاطر التجارية الثانوية.

وقال أنيرودها بانسي، المدير الإداري ورئيس إدارة ابتكار منتجات التمويل التجاري في قسم العمليات المصرفية الدولية في بنك أبوظبي الأول: «سيبدأ عملاؤنا بالاستفادة بشكل فوري من الشراكة التي نثق بأنها ستعزز مجموعة الحلول التي نقدمها».

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