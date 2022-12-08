2.6 مليار درهم ناتج قياسي لـ«جيتكس جلوبال 2022»

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مركز دبي التجاري العالمي أن معرض «جيتكس جلوبال 2022»، الذي نظمه المركز في أكتوبر الماضي، حقق ناتجاً اقتصادياً قياسياً بلغ 2.6 مليار درهم (698 مليون دولار)، وتمثل هذه زيادة قدرها 60 % عن الناتج القياسي في 2019 والذي بلغ 1.6 مليار درهم، وهو ما يعكس تعافي قطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض في مرحلة ما بعد الجائحة.

وشكّلت القيمة الاقتصادية المحتجزة في اقتصاد دبي نسبة 57 % بما قيمته 1.4 مليار درهم (437 مليون دولار) من إجمالي الناتج.

وذلك وفقاً لتقرير تقييم الأثر الاقتصادي. واستقطب «جيتكس جلوبال 2022» أكثر من 170 ألف مشارك، 40 % منهم توافدوا إلى المعرض من خارج الدولة، وأشارت التوقعات إلى أن الدورة الـ42 لأكبر معرض للتقنية في العالم، التي أقيمت في الفترة من 10 إلى 14 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي، وفرت فرصاً وظيفية بلغ عددها 9600 وظيفة نتج عنها دخل أُسري بقيمة 463 مليون درهم (126 مليون دولار)، بزيادة قدرها 55 % عن عام 2019.

رؤية وتوجيهات

وقال معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي إن الإمارات تسير وفق رؤية وتوجيهات القيادة نحو بناء نموذج اقتصادي مستقبلي أكثر مرونة واستدامة، يقوم على تمكين مختلف القطاعات الحيوية والانتقال بها نحو آفاق جديدة، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لتطوير فرص جديدة تسهم في تحقيق الريادة للدولة وتعزيز تنافسيتها عالمياً.

وأضاف أن النجاح الكبير الذي حققه معرض جيتكس جلوبال 2022 يسهم في تعزيز اقتصاد دبي وترسيخ ريادتها ومكانتها وجهة عالمية مفضلة للاستثمار بالأعمال والتكنولوجيا، وتحقيق الريادة في قطاعات حيوية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتحوّل الرقمي، واقتصاد المعرفة والثورة الصناعية الرابعة.

تعزيز المكانة

من جهته، قال هلال المري المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، المدير العام لمركز دبي التجاري العالمي: يعد جيتكس جلوبال مساهماً رئيسياً في النمو الاقتصادي لإمارة دبي، وقد حقق المعرض في دورته الـ42 نجاحاً غير مسبوق على جميع المستويات ليواصل بذلك تعزيز مكانة إمارة دبي ودولة الإمارات عموماً في طليعة رواد تقنيات المستقبل«.

وأضاف المري: لطالما كان مركز دبي التجاري العالمي محركاً رئيسياً لقطاع الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض العالمي، لاسيما في التأكيد على الحاجة المتزايدة لتنظيم الفعّاليات لدعم الاقتصاد العالمي في مرحلة ما بعد الجائحة، وجاء جيتكس جلوبال 2022 ليؤكد ذلك بكل وضوح، عاكساً ثقة 176 دولة في دبي كوجهة مركزية عالمية للأعمال والسياحة.

قفزة كبيرة

وشكّل المشاركون الدوليون في جيتكس جلوبال 2022 ما نسبته 40 % من الحضور، ما يعد قفزة كبيرة تجاوزت دورات المعرض السابقة، مما يعكس المكانة العالمية الراسخة للمعرض، وفقاً لتقرير تقييم الأثر الاقتصادي الصادر عن مركز دبي التجاري العالمي، سافر نصف المشاركين الدوليين هذا العام إلى دبي برفقة شخص آخر، مع متوسط فترة إقامة يبلغ 6.4 أيام، فيما بلغ متوسط الإنفاق لكل مشارك دولي على السلع والخدمات خلال فترة المعرض 13000 درهم، بما في ذلك الرحلات الجوية والفنادق والترفيه والتسوّق، وهو خمسة أضعاف ما ينفقه المشاركون المقيمون في الإمارات.

نمو وتوسّع

وحقق جيتكس جلوبال، نمواً ضخماً وتوسعاً غير مسبوق هذا العام بما يتماشى مع مكانته كمنصة وصل رئيسية لجميع الأطراف المعنية بالعمل على تسريع وتيرة الاقتصاد الرقمي في العالم، حيث تم تصنيف جيتكس جلوبال 2022 على أنه أفضل معرض ضخم في العالم، وفقاً لشركة»جي آر إس«، وهي شركة استشارات مستقلة مختصة في الأبحاث المتعلّقة بقطاع الفعّاليات.

وأكدت الدورة الكبرى من جيتكس جلوبال المكانة المؤثرة للعالم الرقمي، حيث جرى تنظيمه على مساحة مليوني قدم مربعة، بمشاركة أكثر من 5٫000 شركة عارضة من 90 دولة، وهي مساحة تساوي 33 ملعب كرة قدم، بزيادة قدرها 25 % على أساس سنوي.

أرقام استثنائية

وأجرت شركة»جي آر إس«استبياناً لقياس رضا العارضين بالنظر إلى مؤشرات الأداء الرئيسية، بما في ذلك أهمية المعرض، ومستوى الرضا العام، واحتمالية التوصية بالمعرض، واحتمالية المشاركة مجدداً، وأكد إنريكو جالوريني الرئيس التنفيذي لشركة»جي آر إس«أنه عند النظر إلى هذه المؤشرات الأربعة مجتمعةً نرى أن جيتكس جلوبال 2022 هو أفضل معرض ضخم شهدناه على الإطلاق في أي قطاع»، مشيراً إلى أن صافي نقاط الترويج الخاص بالمعرض واصل النمو على مر السنين ليعزز مكانة المعرض بطريقة غير مباشرة.

وأضاف: «لم يتمكن أي معرض ضخم يضم أكثر من 2,000 عارض خلال العقد الماضي من تحقيق صافي نقاط ترويج يوازي الصافي الذي حققه جيتكس جلوبال 2022، وهذه نتيجة استثنائية لأن المعارض تكافح من أجل إيجاد توازن بين الحجم والجودة وقد نجح جيتكس جلوبال 2022 بشكل استثنائي في تحقيق أرقام هائلة ومتميزة وفي نفس الوقت، واصل الحفاظ على الجودة والتميّز».

ويأتي التأثير الاقتصادي المتزايد لمعرض جيتكس جلوبال، ومكانته المتنامية باعتباره منصة الوصل الرئيسية لقطاع التكنولوجيا حول العالم في ظل التزايد المتواصل في أعداد الزوّار الدوليين القادمين إلى دبي، ووفقاً لأحدث الإحصاءات، استقبلت إمارة دبي 10.1 مليون زائر في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2022، بزيادة قدرها 163 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو يقارب المستويات المسجلّة في نفس الفترة في مرحلة ما قبل جائحة كوفيد 19، والتي بلغت 12 مليون زائر.

إطار عمل

ويستند تقرير تقييم الأثر الاقتصادي لمعرض جيتكس جلوبال 2022 إلى إطار عمل يأخذ بعين الاعتبار الإنفاق المباشر من قبل المنظمين والعارضين والحضور، إضافة إلى «الإنفاق غير المباشر» و«القيمة المستحدثة» في القطاعات المرتبطة بتقديم السلع والخدمات لقطاع الفعّاليات. ويستثني إطار العمل أي استثمارات في البنية التحتية لرأس المال، وتأثيرات الصفقات غير المعلنة أثناء الفعّاليات، وأي فوائد لرأس المال البشري.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز