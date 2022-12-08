«العربية أبوظبي» تسيّر أولى رحلاتها إلى طشقند في أوزبكستان

المصدر: أبوظبي - البيان

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احتفلت «العربية أبوظبي» بإطلاق أولى رحلاتها إلى طشقند في أوزبكستان، وكان على متنها وفد من الشركة يرأسه عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران». ونظمت الناقلة عند الوصول، مؤتمراً صحافياً في مطار إسلام كريموف طشقند للاحتفال بهذه المناسبة، والحديث عن خطة التوسع الطموحة للشركة.

وقال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»: تتماشى هذه الخطوة مع التزام «العربية أبوظبي» المتواصل بتزويد عملائها بخيارات سفر جديدة واستكشاف المزيد من خلال شبكة وجهات الشركة المتنامية. وستخدم الوجهة الجديدة المسافرين بغرض الترفيه أو العمل، فضلاً عن المساهمة في نمو قطاعي السفر والسياحة في البلدين.

وتستمر «العربية أبوظبي» في توسيع شبكة وجهاتها المتنامية منذ انطلاق عملياتها في يوليو 2020 حيث تسيير الشركة رحلاتها الآن إلى 26 وجهة مباشرة من أبوظبي، وتشمل هذه الوجهات كلاً من طشقند والإسكندرية والقاهرة وسوهاج ودكا والخرطوم وشيتاغونغ وكاتماندو ومسقط وصلالة وتبليسي وفيصل أباد ومولتان وكوتشن وكاليكوت وتريفاناندروم وإسطنبول صبيحة وتشيناي ومومباي وأحمد أباد والبحرين وبيروت والكويت، وموسكو وكازان وايكاترينبرج.

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