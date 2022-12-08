الاتحاد للطيران تختتم العام بجائزتين في الاستدامة

المصدر: (أبوظبي – البيان)

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فازت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات، بجائزة «أفضل مبادرة في الاستدامة البيئية لعام 2022» خلال الحفل السنوي لتوزيع جوائز الاستدامة البيئية للتميز الذي ينظمه مركز المحيط الهادئ للطيران (كابا) في سنغافورة، فضلاً عن جائزة «أفضل شركة طيران في دعم الاستدامة لعام 2022» من قبل مجلة بزنس ترافلر الأمريكية.

وقالت مريم القبيسي، رئيس قسم الاستدامة والتميز في الاتحاد للطيران: كان عام 2022 عاماً مهماً بالنسبة للاتحاد للطيران مع العديد من الإنجازات التي نفخر بها. ونضم هاتين الجائزتين من كابا وبزنس ترافلر الأمريكية إلى جائزة لقب أفضل شركة طيران بيئية لعام 2022 التي حصلنا عليها من إيرلاين رايتنغز، فيما نستعد للترحيب بعام 2023 مع التزام مستمر بالتعاون مع شركائنا لدعم قطاع الطيران في تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050.

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