اتحاد الغرف وغرفة الشارقة يبحثان تعزيز التجارة مع أوزبكستان

المصدر: (الشارقة - البيان)

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استقبل نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد غرف الإمارات، رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عبدالله سلطان العويس، بمقر غرفة الشارقة، وفداً من غرفة تجارة وصناعة أوزبكستان برئاسة فاخابوف دافرون عبد الجالوفيتش رئيس غرفة أوزبكستان، بحضور وليد عبدالرحمن بوخاطر عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف النائب الثاني لرئيس غرفة الشارقة، وحميد محمد بن سالم الأمين العام لغرف الإمارات، ومحمد أحمد أمين العوضي مدير عام غرفة الشارقة، وعبدالعزيز شطاف مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال.

وجرى بحث العلاقات التجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في البلدين خاصة بقطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والقطن والسياحة وأنظمة الاستثمار الأجنبي، فضلاً عن تسليط الضوء على الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتوفرة في كل من الشارقة وأوزبكستان، والتي يمكن أن تسهم في بناء علاقات تجارية فاعلة.

وبيّن عبدالله سلطان العويس أن العلاقات التي تربط الإمارات وجمهورية أوزبكستان علاقات متميزة على كافة المستويات، مشيراً إلى أنه قد حان الوقت لتطوير العلاقات التجارية بشكل يتناسب مع متانة وقوة العلاقات الثنائية. وأكد ترحيب غرف الإمارات بتفعيل مجلس الأعمال الإماراتي-الأوزبكي، الذي تم تأسيسه في 25 أغسطس 2021.

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