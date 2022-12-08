«دي بي ورلد لوجستكس» تدشن مرفقاً متطوراً بمحطة حاويات جبل علي

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

دشنت «دي بي ورلد لوجستكس» التابعة لمجموعة «دي بي ورلد» مؤخراً مرفقاً جديداً بتقنيات متطورة يمتد على مساحة 6000 متر مربع في محطة الحاويات 2، بهدف توفير حلول التخزين المناسبة للمتعاملين في المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا).

ويتضمن المرفق الجديد منصات تحميل البضائع في المستودعات بنظام الأرفف ذات الممرات الضيقة بسعة إجمالية تبلغ 12,500 منصة ومساحة تخزين عمودية بارتفاع 18 مترًا. ويمكن لمحطة الحاويات 2 التي تمتد على مساحة إجمالية تبلغ 60,000 متر مربع، مناولة نحو 6,000 حاوية نمطية قياس 20 قدمًا شهريًا، مما يرسّخ التزام «دي بي ورلد لوجستكس» بتمكين تدفق حركة التجارة وجعلها أكثر سلاسة حول العالم.

وتدير الشركة حاليًا عملياتها في 6 مرافق تابعة لها في جبل علي، وتقوم بمناولة نحو 300,000 حاوية نمطية قياس 20 قدمًا سنويًا عبر وحدات أعمالها. وقال عبدالله بن دميثان، المدير التنفيذي والمدير العام لـ«دي بي ورلد ـ الإمارات» وجافزا:

تدشين المرفق الجديد في «محطة الحاويات 2» خطوة كبيرة نحو ترسيخ جهودنا في دعم متعاملينا بشكل أفضل ومساعدتهم على استكشاف فرص الأعمال المتنوعة والواعدة، كذلك مواصلة المضي قدمًا للاستفادة من إمكانات النمو الهائلة في المنطقة. وسنستمر في تمكين تدفق حركة التجارة عبر تعزيز تكامل خدماتنا اللوجستية بالأسواق سريعة النمو«.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز