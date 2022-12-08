جمارك دبي تبحث مع «المناطق الحرة» تسهيل الإجراءات ودعم الأعمال

المصدر: دبي - البيان

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تواصل جمارك دبي مبادراتها لتحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بزيادة قيمة تجارة دبي وصولاً إلى تريليوني درهم خلال الفترة المقبلة.

وعقدت جمارك دبي في مقرها الرئيسي، اجتماعاً مع ممثلي المناطق الحرة بالإمارة تم خلاله بحث تسهيل الإجراءات الجمركية للشركات المدرجة في المناطق الحرة، وعرض أبرز الخدمات الجمركية الذكية. كما تناول الاجتماع خطة جمارك دبي المستقبلية لدعم العمليات التجارية للمناطق الحرة في دبي.

وأكدت فريدة المعيني المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتشريعات (مكلف) في جمارك دبي دعم جهود دبي لجذب الاستثمارات الجديدة إلى المناطق الحرة في الإمارة من خلال تقديم خدمات ومبادرات نوعية منها خدمة إصدار شهادات التفويض لشركات المناطق الحرة، إضافة إلى مبادرة «إدارة مخزون البضائع» للشركات والمستودعات الجمركية المرخصة بالمناطق الحرة .

حضر الاجتماع جمعة الغيث المدير التنفيذي لقطاع التطوير الجمركي، الدكتور عبد الله بوسناد المدير التنفيذي لقطاع التفتيش الجمركي، راشد الشارد المدير التنفيذي لقطاع الشؤون المالية والإدارية، يوسف الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين (مكلف)، أحمد الخروصي مدير إدارة التعرفة الجمركية والمنشأ، إدريس بهزاد مدير إدارة إسعاد العملاء، والمهندس عادل السويدي مدير إدارة الدعم الفني.

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