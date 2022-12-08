رأس المال البشري بـ«دي بي ورلد» يتخطى 100 ألف موظف

المصدر: دبي - البيان

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احتفلت «دي بي ورلد» مؤخراً بأحدث إنجاز حققته على مستوى حجم قواها العاملة التي تخطت عتبة الـ100 ألف موظف على مستوى العالم.

وحظيت الإماراتية فاطمة البريمي، البالغة من العمر 28 عاماً، بترحيب واسع، كونها الموظف رقم 100000 مع انضمامها حديثاً إلى المجموعة مهندسة للبرامج التقنية في «دبي التجارية»؛ منصة حلول التجارة الرقمية والخدمات اللوجستية التي طوّرتها «دي بي ورلد».

وبدأت قصة نجاح «دي بي ورلد» (موانئ دبي العالمية سابقاً) في 1972، بعد عام واحد من إعلان تأسيس الدولة.

حيث جاء إنشاؤها باعتبارها المشغّل الأول لميناء راشد التجاري في دبي. وبعد مرور 7 سنوات، تم افتتاح ميناء جبل علي، الذي واصل نموه وتوسّعه حتى أصبح اليوم بوابة تجارية رئيسة، ويعد بمثابة حجر الأساس لاقتصاد دبي إلى جانب المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، ويخدم أكثر من 3.5 مليارات شخص حول العالم.

160 جنسية

وتضم المجموعة حالياً 101,440 موظفاً من أكثر من 160 جنسية عبر شبكة عمليات عالمية ومترابطة في 76 بلداً عبر 6 قارات، وتتولى 10 % من حركة الشحن بالحاويات عالمياً من خلال شبكة الربط التجاري الواسعة التي تديرها، كما توفر بيئة عمل متنوعة مليئة بالفرص المهنية والجاذبة للمواهب المتميزة، وتضم 17,120 موظفة، تمثل 17 % من إجمالي الموظفين.

ويضم فريق عمل «دي بي ورلد» في الإمارات 5,270 موظفاً يعملون بمقرها الرئيس، ومحطات الحاويات في جبل علي، والمنطقة الحرة لجبل علي، والشركات التابعة للمجموعة، مثل شركة الأحواض الجافة العالمية. ويبلغ عدد المواطنين 1,052 موظفاً، وتمثل المرأة نسبة 35 % من إجمالي الموظفين.

وقال سلطان بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة «دي بي ورلد»: نعمل بكل جهدنا لكي يكون موظفونا في جوهر أعمالنا تقديراً لمساهماتهم الكبيرة في تمكين شركتنا من النمو والتوسّع وتحقيق ما وصلنا إليه. ونحتفل بهذه المناسبة، لأنها تجسّد برهاناً حقيقياً على جهودنا وقدراتنا كشركة على المساهمة في تعزيز التدفق التجاري حول العالم.

ويسعدني بشكل خاص انضمام مهندسة شابة إماراتية إلى فريق عملنا المتنامي، وهو ما ينسجم مع التزامي الشخصي بتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في أعمال «دي بي ورلد».

التزام

وقالت مها القطان، الرئيسة التنفيذية لشؤون الموارد البشرية والاستدامة في «دي بي ورلد»: «نلتزم بشكل كامل تجاه موظفينا.

فمن خلال مساندة الشباب في تطورهم المهني، ستستفيد المجموعة من التجارب والأفكار المتنوعة لموظفيها على مستوى العالم، وسنسعى من دون شك إلى تحفيزها وتحقيق كامل إمكاناتها، ما سيمكّننا من بلوغ هدفنا كأفضل شركة تقدم بيئة عمل جاذبة للجميع، وبالتالي يعد بلوغ عدد موظفينا أكثر من 100 ألف موظف إنجازاً نوعياً نحتفل به اليوم، حيث نتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات مستقبلاً».

وقالت فاطمة البريمي: «كنت أسمع كثيراً عن «دي بي ورلد» خلال الزيارات المعرفية التي كانت تنظمها الجامعة إلى معارض التوظيف.

حيث يوجد جناح الشركة، ولكن بعد تخرجي في الجامعة وزيارتي «جناح التدفق» الخاص بها في معرض إكسبو 2020 دبي، الذي يعكس جوهر رؤية أعمالها، أردت أن أكون جزءاً من مسيرة هذه الشركة الرائدة عالمياً. وما أثار دهشتي حقاً القوة المؤثرة لتحقيق الخير والتنمية التي رسختها «دي بي ورلد» في المجتمعات التي تعمل فيها.

وهناك العديد من الفرص المهمة التي أود المشاركة فيها، بينما تتزايد جهود الشركة في مجال الاستدامة. ويسرّني الحصول على فرصة القيام بشيء متميز للمساهمة في إحداث فرق في حياة المجتمعات والمناطق التي تعمل فيها الشركة».

مبادرات

وعززت «دي بي ورلد» مكانتها باعتبارها مساهماً رئيساً في تعزيز تنمية المجتمع المحلي عبر إطلاق العديد من المبادرات والبرامج، مثل برنامج «طموحي»، الذي يعد مبادرة تدريبية تم إطلاقها في عام 2016 لتوفير فرص متميزة من التدريب العملي للخريجين الجدد.

وقد عمل 16 خريجاً مع شركة «ميرسك» للشحن كمتدربين، حيث اكتسبوا خبرة عملية قيّمة. ومنذ 2017، انضم 251 إماراتياً إلى برنامج «طموحي»، وتم توفير وظائف بدوام كامل لـ 138 متدرباً في 60 جهة.

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