«أبوظبي للجودة والمطابقة» يشارك في معرض «الخمسة الكبار» بدبي

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

يشارك مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة في معرض «الخمسة الكبار» في مركز دبي التجاري العالمي، خلال الفترة من 5 إلى 8 ديسمبر الحالي، ويعد إحدى أكبر فعاليات التشييد والبناء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمشاركة أكثر من 2600 شركة من 137 دولة، ومتوقع جذب أكثر عن 65 ألف زائر.

وتهدف مشاركة المجلس في المعرض إلى عرض منصة مختبر الفحص المركزي خدماته في مجالات الفحوصات المخبرية المعتمدة، وفقاً للمنظمات العالمية «ILAC وIAF» وخاصة خدمات فحص مواد الإنشاء والتشييد من خلال موقع المختبر في أبوظبي، ومختبرين متنقلين لخدمة الإمارة في مجالات توصيف المواد، تحليل الأعطال، تحليل المشاكل المتعلقة بمواد البناء وتقديم الاستشارات.

وأكد المهندس عبدالله حسن المعيني المدير التنفيذي لقطاع مختبر الفحص المركزي بالمجلس حرص المجلس أن يكون مختبر الفحص المركزي أفضل مانح ثقة لجودة المواد الإنشائية على المستوى المحلي في إمارة أبوظبي، ودولة الإمارات بشكل عام، مما يسهم في الحفاظ على البنية التحتية، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وذلك لتعزيز رؤية إمارة أبوظبي في بناء مدن متطورة ومستدامة.

وقال: إن مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة يحرص على تقديم أفضل الخدمات، مما يسهل تعاملات الأفراد والمصانع والشركات مع الدوائر الحكومية، والإسهام في ترسيخ إمارة أبوظبي مركزاً اقتصادياً رائداً، مشيراً إلى أن هناك أكثر عن 206 جهات حكومية وشبه حكومية وشركات القطاع الخاص تستفيد من الخدمات المخبرية، التي يقدمها المجلس في مجال فحوصات مواد الإنشاء والبناء.

وأوضح المعيني أن مختبر مواد البناء يقدم الفحوصات الفيزيائية والميكانيكية والكيميائية لعينات المواد الهندسية ومواد البنية التحتية والبناء، والمنتجات الإنشائية، وذلك للتأكد من مطابقتها المواصفات القياسية الدولية المعتمدة، موضحاً أن عمليات الفحص تتم وفق المواصفات القياسية الوطنية والدولية.

وأضاف: إن مختبر علوم المواد التابع لمختبر الفحص المركزي بالمجلس يقدم باقة خدمات متكاملة ومزايا متعددة للشركاء والمتعاملين، حيث يجمع العديد من المختبرات، والتي تتضمن مختبر التربة والركام والصخور ومختبر الأسفلت والبيتومين ومختبر الخرسانة ومختبر التحليل الكيميائي ومختبر المواد الصناعية، بالإضافة إلى المختبرات المتنقلة.

وركز معرض الخمسة الكبار على تقديم حلول الطاقة الشمسية لصناعة التشييد والبناء، ويقدم التقنيات والخدمات المبتكرة، التي تجعل من الطاقة المتجددة جزءاً من خطط المنطقة في مجال البناء والطاقة، ويقام بالتزامن معه هذا العام ثلاث فعاليات متعلقة به، مما يتيح أمام الزوار تحقيق أقصى استفادة ممكنة، كما يمنح العارضين المشاركين الفرصة، للاستفادة من الزيادة الكبيرة في عدد الزوار.

وشهدت منصة المجلس إقبالاً كبيراً من الشركاء والمتعاملين الجدد لتسويق خدمات مختبر الفحص المركزي، وذلك من خلال مقابلة المهندسين والمقاولين ومديري المشاريع والموردين الجدد، وغيرهم من زوار المعرض، مما أتاح الفرصة لاكتشاف المنتجات المبتكرة، وإيجاد حلول لتحديات القطاع الصناعي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز