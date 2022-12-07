«سلال» و«دانا غلوبال» تدعمان التكنولوجيا الزراعية في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت كل من «سلال» و«دانا غلوبال» عن شراكة لدعم رواد الأعمال المؤسسين للشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا الزراعية بالإمارات.

تعمل سلال - التابعة لشركة أبوظبي للاستثمار - على تنويع مصادر المنتجات الغذائية وتحفيز قطاعي الصناعات الغذائية والزراعية.

بينما تتخصص شركة دانا غلوبال في بناء مشاريع التكنولوجيا الصحراوية وتعتبر بمثابة منصة استثمار مقرها أبوظبي.

تهدف الشراكة بينهما للاستفادة من تطبيقات التكنولوجيا الزراعية والابتكار لمواجهة التحديات مثل ندرة الموارد، والإنتاج المحلي، والأمن الغذائي بالإمارات.

وستدعم سلال ودانا غلوبال رواد الأعمال المحليين - خصوصاً المقيمين في أبوظبي - عبر التجارب والاختبارات وجمع البيانات.

صرحت كاتي واتشسبيرغر الرئيسة التنفيذية للعمليات في دانا غلوبال: «نحن متحمسون للشراكة مع سلال لتطوير حلول Agritech التي تشتد الحاجة إليها في الإمارات العربية المتحدة، ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يواجه الشرق الأوسط خطراً واضحاً وقائماً بانعدام الأمن الغذائي بشكل كبير، ولا يعد فعل أي شيء خياراً. من خلال هذه الشراكة، يمكننا دعم رواد الأعمال الرائعين الذين نعمل معهم بشكل أفضل - ومعظمهم من النساء من المنطقة - لاستكمال المواقع التجريبية التي نشغلها بالفعل، ونخطط لإطلاق برامج تجريبية جديدة وجمع البيانات الحيوية لتعزيز نمو النظام البيئي، وتشجيع رواد الأعمال على تحقيق أحلامهم».

تدعم الشراكة أيضاً الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي لدولة الإمارات عبر تبني أساليب زراعية متطورة لتعزيز الكفاءة والإنتاجية.

وتخطط الشركتان إلى بناء نظام بيئي للزراعة الذاتية يخدم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعالج تحديات مثل ملوحة التربة والري وتحسين إنتاجية المحاصيل وإدارة سلسلة التوريد والآفات والأسمدة وكفاءة النظم.

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