هيئة المنطقة الحرة الدولية في دبي تتعاون مع بنك «ويو» لتقديم خدمات رقمية

المصدر: دبي - البيان

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أبرمت هيئة المنطقة الحرة الدولية في دبي، اتفاقية شراكة مع بنك «ويو»، أول منصة مصرفية في المنطقة، وذلك بهدف تزويد شركات المنطقة الحرة التابعة للهيئة بإمكانية الوصول السريع والمريح إلى الخدمات المصرفية والحلول المالية.

كذلك ستتيح هذه الشراكة لشركات المنطقة الحرة التابعة للهيئة فتح حسابات مصرفية خاصة بالشركات بشكل ملائم وفعّال عبر استخدام تطبيق ويو بيزنس، أوّل تطبيق مصرفي رقمي من بنك ويو. وقد وقّع كلّ من مارتن ج. بيدرسن، رئيس مجلس إدارة هيئة المنطقة الحرة الدولية، وباتريك فاهي، مسؤول الشؤون التجارية في بنك «ويو»، على الاتفاقية.

وقال بيدرسن: نحرص في هيئة المنطقة الحرة الدولية على تطوير عروضنا وتوسيع منظومة أعمالنا على نحو مستمر، وذلك لضمان قدرة الشركات المرخص لها على إنشاء أعمالها بكفاءة وراحة بال. وفي هذا الصدد، يسعدنا أن نعلن عن شراكتنا مع بنك ويو لتزويد شركائنا والشركات المرخص لها بدعم إضافي يساعدهم في إنشاء حساباتهم الجارية الدولية بالعملة الإماراتية بكفاءة في دبي.

بدوره، قال فاهي: إنّه لمن دواعي سرورنا أن نبرم هذه الشراكة مع هيئة المنطقة الحرة الدولية، بخاصّة أنّها تزوّد شركاءها والشركات المرخص لها بأحدث الخدمات المصرفية. هذا ونهدف من خلال حلولنا المالية المنسّقة إلى دعم عملائنا في رحلاتهم التجارية وتسريع معاملاتهم السلسة.

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