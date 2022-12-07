1.6 مليار درهم تجارة الألعاب الإلكترونية بالإمارات في 6 أشهر

المصدر: أبوظبي - وام

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بلغ إجمالي قيمة تجارة الألعاب الإلكترونية في الإمارات خلال النصف الأول من العام الجاري ملياراً و673 مليون درهم تقريباً، وفقاً للمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء. وأشار تقرير «أرقام الإمارات 2022» الصادر عن المركز إلى أن قيمة الواردات من الألعاب الإلكترونية في الدولة بلغت ملياراً و80 مليوناً و869 ألفاً و279 درهماً، فيما بلغت قيمة الصادرات (تصدير - إعادة تصدير) 591 مليوناً و650 ألفاً و907 دراهم.

وتناول التقرير أبرز نتائج وأرقام التجارة العالمية للقطاع الثقافي في الدولة خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2022، حيث بلغت قيمة واردات الآلات الموسيقية بلغت 155 مليوناً و506 آلاف و339 درهماً، فيما بلغت قيمة الصادرات (تصدير- إعادة تصدير) نحو 114 مليوناً و974 ألفاً و273 درهماً.

وبحسب التقرير، بلغت قيمة واردات الكتب الأجنبية خلال الفترة ذاتها نحو 197 مليوناً و178 ألفاً و285 درهماً، فيما بلغت قيمة الصادرات (الوطنية فقط) قرابة 277 مليوناً و161 ألفاً و902 درهم. ولفت التقرير إلى أن قيمة واردات المجلات الأجنبية بلغت 8 ملايين و985 ألفاً و499 درهماً، في المقابل بلغت قيمة صادرات المجلات المحلية (الوطنية فقط) 978 ألفاً و557 درهماً.

وبالنسبة للصحف فقد بلغت قيمة واردات الصحف الأجنبية 852 ألفاً و644 درهماً، فيما بلغت قيمة صادرات الصحف المحلية (الوطنية فقط) 300 ألف و657 درهماً.

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