أبوظبي تتعاون مع ليتوانيا في مجال صناعة الأغذية

المصدر: ابوظبي - البيان

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قامت الدكتورة خديجة العامري، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، عضو مجلس سيدات أعمال أبوظبي، بزيارة جناح سفارة ليتوانيا في معرض أبوظبي الدولي للأغذية 2022. وبحثت مع راموناس دافيدونيس، سفير ليتوانيا لدى الإمارات آفاق التعاون بين غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وليتوانيا في مجال الصناعات الغذائية والزراعية.

وقال السفير راموناس خلال اللقاء إن الشركات الليتوانية المشاركة في المعرض تستخدم أحدث التقنيات مثل التجفيف بالتجميد، والزراعة الدقيقة، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وتعتمد على السلع العضوية الموسمية لإنتاج منتجات غذائية صحية ومغذّية.

واطلعت الدكتورة العامري على منتجات العديد من الشركات الليتوانية، مثل شركة سوبر جاردن التي تنتج وجبات خفيفة مجففة بالتجميد وتعد بديلاً مثالياً للحلويات التي تتضمن الجبن والتوت المجفف بالتجميد. ومجموعة AUGA التي تتواجد في السوق الإماراتية منذ عام 2019، وتعنى بإنتاج الوجبات الجاهزة: كالحساء، والعصيدة، والبقوليات المطهوة على البخار.

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