2.5 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 2.5 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 626 مبايعة بقيمة 1.54 مليار درهم منها 110 مبايعات للأراضي بقيمة 551.84 مليون درهم و516 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 984.97 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 31 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 51 مبايعة بقيمة 159 مليون درهم وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 26 مبايعة بقيمة 76 مليون درهم وثالثة في الحبية الرابعة بتسجيلها 7 مبايعات بقيمة 123 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 35 مليون درهم بمنطقة أم سقيم الثالثة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة مرسى دبي وأخيرا مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 125 مبايعة بقيمة 141 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 53 مبايعة بقيمة 91 مليون درهم وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 37 مبايعة بقيمة 67 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 702.39 مليون درهم منها 25 رهنا لأراض بقيمة 448.94 مليون درهم و77 رهنا لفلل وشقق بقيمة 253.45 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة معيصم الأولى بقيمة 358 مليون درهم وأخري في منطقة الخليج التجاري بقيمة 135 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 49 هبة بقيمة 270.94 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 242 مليون درهم وأخرى في منطقة البرشاء الأولى بقيمة 8 ملايين درهم.

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