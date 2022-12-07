تطبيق اتصالات من e& "GoChat Messenger" للمكالمات الصوتية والمرئية يتجاوز 3.5 مليون تحميل

المصدر: البيان

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أعلنت "اتصالات الإمارات"، التي أطلقت هويتها المؤسسية المحدّثة تحت العلامة التجارية "اتصالات من e&"، اليوم عن تجاوز تطبيق GoChat Messenger المجاني، 3.5 ملايين تحميل حول العالم، إذ يقدم التطبيق تجربة فريدة وسلسة لإجراء واستقبال المكالمات الصوتية والمرئية، وإمكانية الدردشة مع الأصدقاء والعائلة، وتحويل الأموال ودفع الفواتير، وألعاب الموبايل، والبقاء على اطلاع بآخر الأخبار والأحداث العالمية، والحصول على المكافآت، وخدمة طلب البقالة، وأخبار كرة القدم.

يشتمل تطبيق GoChat Messenger على ميزات إضافية الآن مثل: قنوات GoChat، التي تتيح للعملاء متابعة أخبار العلامات التجارية المفضلة لديهم، والبقاء على اطلاع دائم بأحدث العروض والخصومات وعمليات الإطلاق الجديدة التي تتنوع بين الموضة والسيارات والطعام وغيرها الكثير، هذا بالإضافة إلى توفير خدمات تسوق البقالة في قسم الخدمات.

يقدم التطبيق لمشتركيه فرصة ربح المكافآت عبر حملة خاصة تمكنهم من دعوة الأهل والأصدقاء إلى الانضمام إلى GoChat Messenger والحصول على مكافآت يومية تصل إلى 2500 نقطة من نقاط بسمات.

يمكن لعشاق الرياضة المشتركين البقاء على اطلاع دائم بكل ما يتعلق بأخبار كأس العالم وأخبار كرة القدم الأخرى مع Go Football، بما في ذلك جداول المباريات، والنتائج، واللاعبين، والمزيد.

كما تم إضافة قسم جديد لألعاب الموبايل الى العاب المجانية المتوفرة حاليًا، مما يتيح للمستخدمين فرصة التنافس والفوز في العديد من التحديات والبطولات.

يشكل تطبيق GoChat Messenger منصة عالمية يمكن لأي شخص حول العالم تحميله من متاجر تطبيقات Android وiOS، ولا يتطلب التسجيل فيه سوى رقم هاتف متحرك ليستمتع سكان الإمارات بالتواصل السلس مع الأصدقاء والعائلة في جميع أنحاء العالم.

ويهدف التطبيق إلى تحسين تجارب العملاء متيحاً لهم ميزة التحويلات المالية الدولية والمحلية، ودفع الفواتير عبر المحفظة الإلكترونية e& money.

كما يقدم التطبيق للعملاء خدمات منزلية موثوقة بما في ذلك اختيار خدمات تنظيف المنزل، وإجراء مسحة PCR في المنزل، والخدمات المنزلية لمراكز التجميل، والهدايا.

يقدم التطبيق ميزات فريدة ومتكاملة تجعله تطبيقاً شاملاً للمشتركين في الإمارات، ويتيح لهم الاطلاع على أحدث الأخبار والأحداث في الدولة، والاستمتاع بالألعاب المجانية.

وأطلقت مجموعة اتصالات علامتها التجارية الجديدة e&، في فبراير 2022 والتي تهدف من خلال استراتيجيتها إلى تسريع النمو عبر نموذج أعمال مرن ممثلة بقطاعات الأعمال الرئيسية للمجموعة.



ويأتي قطاع الاتصالات على رأس تلك القطاعات، ممثلاً بشركة "اتصالات من e&" في مقر المجموعة بدولة الإمارات، وشركة "e& إنترناشونال" في الأسواق العالمية للمجموعة، للحفاظ على إرث المجموعة وتميزها في تقديم خدمات اتصالات متفوقة، وتوفير أحدث الشبكات، وتعزيز القيمة لمختلف عملاء المجموعة.

وللتركيز على الاستثمار التكنولوجي للعملاء، بما يرتقي بتجاربهم ويعزز نمط حياتهم، تأتي "e& الحياة"، لتجعل العالم الرقمي من الجيل التالي من الخدمات الرقمية مواكباً وملبياً لمتطلبات الحياة اليومية للعملاء، وتشمل خدمات الترفيه والبيع بالتجزئة وخدمات التنقل والتكنولوجيا المالية.

وتركز "e& المؤسسات" على تعزيز القيمة من خلال حلول الأمن السيبراني المتكاملة والحوسبة السحابية وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن خدمة المشاريع الضخمة لتمكين التحول الرقمي للحكومات وقطاع الأعمال.

وتركز "e& الاستثمار" جهودها على استكشاف الفرص الاستثمارية، لتعزيز حضور المجموعة عالمياً والعوائد المقدمة للمساهمين.



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