رقم تاريخي غير مسبوق .. 1.637 تريليون درهم التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات في 9 أشهر

المصدر: البيان

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قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية إن التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات واصلت صعودها القياسي محققةً رقماً تاريخياً غير مسبوق في الأشهر التسعة الأولى من 2022 هو 1.637 تريليون درهم، بنمو 18.9% و50.1% و29.6% مقارنة بالفترات المثيلة من 2021 و2020 و2019 على التوالي، ما يؤكد تخطيها بمراحل مستويات ما قبل الجائحة.

وأضاف معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي عبر حسابه في توتير: "هذه الأرقام التاريخية تترجم الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة لتوسيع تجارة الدولة مع العالم كمحرك لتحفيز نمو الاقتصاد الوطني، وتعد نقطة انطلاق لتحقيق مستهدفات "رؤية نحن الإمارات 2031" لرفع تجارتنا الخارجية إلى 4 تريليونات درهم وزيادة الصادرات غير النفطية إلى 800 مليار درهم."

وأشار إلى أن "اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تواصل الدولة إبرامها مع مجموعة من الأسواق ذات الأهمية الاستراتيجية عالمياً وإقليمياً ستسهم في زيادة انتعاش تجارتنا الخارجية، واتفاقيتنا مع الهند خير دليل بعدما زادت التجارة بين الدولتين منذ دخولها حيز التنفيذ مطلع مايو الماضي بنسبة 23%".

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