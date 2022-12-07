49 مليار درهم حجم تجارة "جافزا" من البوليمرات والبتروكيماويات بدبي خلال 2021

المصدر: وام

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نجحت المنطقة الحرة لجبل على (جافزا)، في الحفاظ على أداء مستقر في قطاع البتروكيماويات، من خلال ارتفاع النمو في حجم صادراته خلال عام 2021 بنسبة 52% على أساس سنوي، كما استحوذت المنطقة الحرة على أكثر من 50% من إجمالي تجارة دبي من البوليمرات والمواد البتروكيماوية، بقيمة تزيد على 49 مليار درهم.

وقامت "دي بي ورلد" عبر أصولها الاستراتيجية في دولة الإمارات والمنطقة، بدعم المسارات التجارية لقطاع البتروكيماويات ومنظومات العمل المرتبطة به على مستوى العالم، إضافة إلى تعزيز الربط التجاري متعدد الأنماط، وتقديم حلول سلاسل التوريد عالية الكفاءة، وإطلاق منصاتها للتجارة الرقمية، وتلعب الشركة اليوم دورًا محوريًا في تسهيل نمو قطاع البتروكيماويات على المستويين الإقليمي والعالمي، انطلاقاً من مركزها التجاري واللوجستي في جبل علي.

وتقدم "دي بي ورلد" من خلال خدماتها اللوجستية المتكاملة والمعززة بالربط التجاري عبر مسارات تجارة البتروكيماويات العالمية ومنظومة العمل في المركز التجاري واللوجستي في جبل علي، القيمة اللوجستية المثالية. لهذا القطاع الحيوي، مدعومة بشبكتها الواسعة من خطوط الشحن العالمية التي تسهم في نجاح دولة الإمارات والمنطقة بشكل عام.

ويستحوذ مركز البتروكيماويات التابع لـ "دي بي ورلد" والذي يمتد عبر ميناء جبل علي والمنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، على أكثر من ثلث تجارة البوليمرات والبتروكيماويات في دولة الإمارات، إذ تمثّل قدرات التخزين وفق أعلى معايير السلامة، والمعززة بالربط التجاري، أمراً حاسماً لطبيعة تجارة ونقل السلع البتروكيماوية. وتلبي الحلول المقدمة من ميناء جبل علي جميع تلك المتطلبات، كما تمتاز خدماته بانخفاض تكلفتها، وتنفيذ العمليات المطلوبة بسرعة وكفاءة.

ويضم ميناء جبل علي 11 مرسى لمحطات الصهاريج المخصصة لمناولة البضائع السائبة السائلة، على مساحة 2 مليون متر مربع بسعة تخرين تزيد على مليون متر مكعب، وتبلغ سعة تخزين المرسى المخصص لبضائع البتروكيماويات بتجهيزاته المتطورة أكثر من 250,000 متر مكعب لتخزين مختلف أنواع المواد الكيماوية.

ويتخذ عدد من أهم الشركات الرائدة في قطاع البتروكيماويات من "جافزا" مقرًا إقليميًا لأعمالها، وتشمل "داو"، "باسف"، "توتال"، و"جلف بتروكيم". وتمثل تلك الشركات النواة لتجمّع شركات البتروكيماويات التي يزيد عددها على 600 شركة عاملة في القطاع. ويلبّي الموقع الاستراتيجي والمثالي لجافزا الطلب المتزايد على تلك المواد في الشرق الأوسط وأفريقيا.

يذكر أن، ميناء جبل علي يشمل محطات الصهاريج، والمستودعات، ومساحات التخزين المخصصة لزيوت التشحيم المعبأة، والوقود، والمواد الكيماوية الصناعية، وصهاريج التخزين المصممة وفق المعايير العالمية – الأيزو، إضافة إلى مستودعات المواد الخطرة، وتوفر الخدمات اللوجستية قيمةً مضافة للقطاع من خلال منظومتها المتكاملة، كما ساهم موقعها الاستراتيجي وشبكتها الواسعة لخطوط الشحن العالمية في نجاح دولة الإمارات والمنطقة.

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