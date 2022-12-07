مجموعة ويل اوف فيت وجلف فيجن يطلقان جيلاً جديداً من المجمعات الحكومية العالمية في دبي

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أعلنت مجموعة ويل اوف فيت وجلف فيجن عن إطلاق شراكة استراتيجية صينية -إماراتية لتحويل مركز جلف فيجن للخدمات الحكومية في مركز النهدة إلى جيل جديد من المجمعات الحكومية العالمية في دبي يقدم جميع خدمات حكومة دبي تحت سقف واحد لتعزيز ثقة المستثمرين الأجانب وتسريع الخدمات وتبسيط رحلة المتعاملين وتحقيق سعادتهم وتقديم الخدمات بأعلى معايير الدقة والكفاءة وفق معايير التميز المتوافقة مع توجيهات حكومة دبي.

وبهذه المناسبة، قالت السيدة موكو، المدير العام لِمجموعة ويل اوف فيت، "مفهومنا للجيل الثاني من المجمعات الحكومية العالمية هو بوابة تجارية استراتيجية تجذب كبار المستثمرين الأجانب من مختلف الجنسيات واللغات وتقدم للمستثمرين الأجانب خدمات حكومية فعالة وباللغات التي يتحدثونها مثل العربية والإنجليزية، والماندرين، والهندية، وغيرها. ونحن نؤمن بالاستثمار في النمو المستقبلي لدبي، حيث تواصل دولة الإمارات والصين دعم التجارة الثنائية والاستثمار فيما بينهما ".

ومن جهة أخرى، قال السيد نبيل أحمد، الرئيس التنفيذي لمركز جلف فيجن للمعاملات الحكومية، "بهذه المناسبة نحن نستلهم من مقولة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله «أريد منكم التركيز على المبادرات المجدية التي تدعم توجهاتنا نحو إيجاد عناصر جديدة لجذب المزيد من الاستثمارات لبلدنا ولا أريد منكم العمل الحكومي الروتيني الذي يقتل الإبداع والابتكار في نفس الموظف وأدائه» وأضاف سعادته "ويأتي إطلاق هذه الشراكة تأكيداً على التزامنا بالاستثمار في تقديم تجارب عملاء شخصية محسنة في مراكز سعادة المتعاملين في إمارة دبي".

يعتبر فرع المركز الحالي واجهة للخدمات الحكومية بدبي ويغطي مساحة بها 2 مليون نسمة تخدم 10 آلاف شركة، بالإضافة إلى كونه مجهز لتقديم 16,000 معاملة في الشهر الواحد من موقعه المتميز في مركز النهدة بالقصيص، وبالقرب من مطار دبي الدولي.

ويركز المركز على تبسيط تجربة المتعاملين فيما يتعلق بالمعاملات الحكومية حيث يتواجد به أفرع معتمدة لكل من خدمات دائرة الاقتصاد والسياحة، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، والإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ومحاكم دبي وهيئة الصحة بدبي، ومؤسسة محمد بن راشد للاسكان، وغيرها.

قدم حفل توقيع اتفاقية الشراكة السيد حمد عبد الرزاق مدير الاتصال المؤسسي في مجموعة ويل اوف فيت. وقد استهل الحفل بكلمة السيدة موكو التي أشادت بالجهود المبذولة لإنجاح هذه الشراكة. وتحدث السيد نبيل الذي أثنى بدوره على جهود إدارتي الشركتين وترجمتها لشراكة استراتيجية، وقد تحدث عن التطلعات المستقبلية نحو توسع نطاق التغطية الجغرافية وزيادة عدد فروع الشركة. واختتم الحفل بتوقيع اتفاقية الشراكة بين الشركتين والتقاط الصور مع الشركاء الحكوميين.

كان من بين أبرز الحضور السيد جاستن (رئيس المشروع في مجموعة ويل اوف فيت) ، والسيد يوسف الهاشمي (نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التنظيم العقاري)، والسيد وليد عبد الملك، مدير إدارة التسجيل التجاري في دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، ومن الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي السيد مروان بالحصا (مدير ادارة مراكز آمر)، وملازم ناصر الفلاسي (رئيس قسم التفتيش والرقابة لمراكز آمر، والسيد عبد الله البلوشي (مدير فرع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في مركز النهدة)، والسيد محمد عبيد كرمستجي رئيس قسم شؤون الكاتب العدل في محاكم دبي، ومن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان السيدة ايمان علي عبدالله (رئيس قسم التسويق و الشراكات ، والسيد خالد العلماني (رئيس قسم العقود و المشتريات)، والسيدة إيمان البحسني (مشرف مركز خدمة المتعاملين)، السيد عبد الله الهرمودي (رئيس قسم المشاريع الهندسية)، والسيدة ماجدة الميزة (رئيس قسم المنطقة الصحية 1 في هيئة الصحة بدبي) ، السيد شميم يوسف (المدير العام لمركز النهدة).

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