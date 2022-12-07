117 جهة من 20 دولة تتنافس في مجالات الاستدامة والتكنولوجيا خلال توزيع جوائز "الخمسة الكبار" بدبي

المصدر: وام

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أعلنت فعالية Big 5 Construction Impact Awards 2022 عن أسماء الفائزين خلال حفل توزيع جوائز يحتفي بأهم الإنجازات في مجالات التنمية المستدامة والتكنولوجيا والتحول الرقمي في قطاع البناء، وذلك على هامش معرض "الخمسة الكبار" The Big 5 الممتد لأربعة أيام، وتستمر فعاليات دورته الـ43 حتى يوم غد في مركز دبي التجاري العالمي.

شهدت الفعالية المنعقدة للعام الثاني على التوالي مشاركة 117 شركة ومؤسسة من 20 دولة، حيث قامت لجنة تحكيم دولية ومستقلة باختيار 17 فائزاً من بينهم، وحازت شركة إس أو إم متعددة الجنسيات للتصميم المعماري على جائزة الشمول والتنوع، بينما فازت شركة دوبود التي تتخذ من دبي مقراً لها بجائزة أفضل استخدام للتكنولوجيا لهذا العام لابتكار كبسولاتٍ ذكية ومسبقة الصنع وفق مفهوم بلاج آند بلاي الذي يتماشى مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة.

وحصلت مجموعة ميلينيوم من الكاميرون على جائزتين، الأولى جائزة "مبادرة صفر انبعاثات كربونية لهذا العام" عن مشروع ميندكا للمنازل الخضراء وميسورة التكلفة، أمّا المديرة التنفيذية للمجموعة جيسلين تيسا كيتشا التي أسست مجموعة وومن إن كونستراكشن أفريكا فقد فازت بلقب رائدة الاستدامة، وكانت جائزة مجتمع المستقبل من نصيب مشروع سنترال بارك في مدينة مصدر والتابع لشركة كيو إنترناشيونال، في حين حصدت شركة الدار العقارية في أبوظبي جائزة التحول الرقمي لهذا العام.

كما فازت شركة البناء الصينية المحدودة بالعديد من الجوائز، بما فيها جائزة مشروع التوأم الرقمي لهذا العام عن مشروع دوان تاون فيو 2 وجائزة شركة البناء المبتكرة لهذا العام، بينما حصل منصور فريد، رئيس شؤون التكنولوجيا لدى الشركة على لقب رائد التكنولوجيا لهذا العام.

وجاءت جائزة أفضل مشروع خارج الموقع لهذا العام من نصيب مجموعة التميمي في المملكة العربية السعودية عن مشروع توسعة مجتمع نيوم 2، في حين تم تكريم مركز التميز في البناء الذكي التابع لجامعة هيريوت وات بجائزة شراكة العام في الأوساط الأكاديمية لتطوير النموذج الحلزوني الثلاثي.

ونال المهندس المعماري الهندي أنكور جوتام من شركة جوتام آند جوتام أسوسيتس في دلهي لقب بطل الاستدامة لهذا العام، بينما تمّ اختيار مؤسسة بن دسمال للمقاولات في دولة الإمارات للفوز بجائزة شركة البناء المستدام لهذا العام.

وتمّ اختيار مشروع مسار مترو دبي 2020 من تطوير شركة أكسيونا وجولرماك للفوز بجائزة مشروع البناء المستدام لهذا العام، بينما كانت جائزة أفضل مبادرة مستدامة للعام لصالح مشروع بانسيلالبيت ستيبويل لجمع مياه الأمطار في الهند المشترك بين شركة كشيترا للاستشارات ومشروع رين ووتر، وحصلت شركة إتش كي كونسالتنج الأمريكية على جائزة القوى العاملة من مبادرة المستقبل لإدراج نمذجة معلومات المباني في المناهج الأكاديمية الوطنية.

وشهد اليوم الثاني من معرض The Big 5 افتتاح قمة FutureTech Construction Summit التي ناقشت التعاون والتنافس بين الشركات الناشئة في مجال البناء، ويستقطب المعرض أكثر من 2000 مشارك من 60 دولة مع 20 جناحاً وطنياً، بما فيها إيطاليا والسعودية وتركيا واليونان وألمانيا والعديد غيرها، ليجمع أهم الجهات المعنية من جميع مفاصل القطاع للتواصل واكتساب المعارف والقيام بأعمال تجارية.

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