الإمارات الثانية عالمياً في «سلامة الطيران»

المصدر: دبي- سيد صالح

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نالت الإمارات المركز الثاني عالمياً في «المؤشر العالمي لسلامة الطيران، 2022»، الصادر عن المنظمة الدولية للطيران المدني «إيكاو»، التي يقع مقرها الرئيسي في مدينة «مونتريال» الكندية، وتتبع منظمة الأمم المتحدة.

ويرصد المؤشر بصفة سنوية تصنيفات دول العالم في سلامة الطيران، استناداً إلى عدد من المؤشرات الفرعية، ومنها عدد الحوادث، التي تتعرض لها الطائرات المملوكة للناقلات الجوية الوطنية في كل دولة على مدار العام، ونسبة الحوادث المميتة إلى إجمالي الحوادث، والعدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن هذه الحوادث، وغيرها. ويُعزى فوز الإمارات بالمركز الثاني عالمياً في إصدار 2022 من المؤشر إلى الرصيد الإجمالي المرتفع، الذي نالته على المؤشر العام، وهو 98.8 من أصل 100 درجة.

وكانت صدارة المؤشر في 2022 من نصيب سنغافورة، التي حصلت على رصيد إجمالي بلغ 99.69 درجة.

وجاءت كوريا الجنوبية في المركز الثالث برصيد 98.24 درجة، ونالت فرنسا المركز الرابع برصيد 96.42 درجة، فيما كان المركز الخامس من نصيب آيسلندا برصيد 95.73 درجة.

وحصلت أستراليا، كندا، البرازيل، أيرلندا، وتشيلي على المراكز من السادس إلى العاشر، على التوالي.

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