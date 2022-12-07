«يانغو» تتوسع في المنطقة عبر دبي

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلن تطبيق «يانغو» الدولي لطلب سيارات الأجرة، عن توسيع دائرة انتشاره في شتى أنحاء العالم ومنطقة الشرق الأوسك تحديداً عبر دبي.

وذكر التطبيق في بيان أنه بعد نجاح التطبيق في أكثر من 20 دولة من مختلف أنحاء أوروبا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا، توّج انتشاره بتسجيل حضوره في دبي، أبرز الوجهات العالمية الحاضنة للاستثمار القائم على الإبداع والابتكار.

وأكد البيان أنه نظراً للمزايا والسمعة العالمية التي تتمتع بها دبي بفضل نهجها التنموي المتسارع، وتبنيها أحدث التقنيات، ورعايتها وتشجيع قيادتها للإبداع والابتكار ومشاريع ريادة الأعمال، كان الهدف من خوض هذه التجربة تعزيز مكانة التطبيق في عالم الخدمة المتميزة القائمة على التقنيات المتقدمة لنقل الركاب وفق أعلى معايير الخدمة، مع الاهتمام بالتفاصيل والتقنيات الذكية.

وينطلق «يانغو» من شغف كبير لتوفير خدمة متطورة واستثنائية في هذا المجال، تناسب الصورة المشرقة التي تتمتع بها دبي بوصفها مدينة عصرية، وهو ما يتمثّل بتوفيره مستوى رائعاً من الخدمة الفائقة في دبي مقارنة بغيره، ولكن بالتكاليف ذاتها، إلى جانب الحرص على راحة المتعاملين والركاب.

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