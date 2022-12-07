3 فلل في دبي بـ 410 ملايين درهم

المصدر: دبي - البيان

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عرضت ثلاث شركات عقارية كبرى ثلاث فلل للبيع في دبي يصل مجموع ثمنها إلى 410 ملايين درهم، ما يؤكد وجود طلب هائل على شراء عقارات فائقة الفخامة في دبي. فقد أعلنت شركة «لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي» عن طرح فيلا في مجمع «تلال الإمارات» للبيع بسعر 190 مليون درهم، وتتكون من ست غرف نوم بمساحة مبنية تبلغ 30 ألف قدم مربعة على أرض مساحتها الإجمالية 32932 قدماً مربعة.

كما نجحت شركة «يونيك بروبرتيز»، العقارية في استكمال صفقة عقارية بقيمة 130 مليون درهم لإحدى أكثر الفلل الشاطئية تميزاً في نخلة جميرا الشهيرة، والتي تم شراؤها من قبل أحد عملاء «يونيك بروبرتيز» الدوليين البارزين. وتقع فيلا «ريفا ديل روسو» في موقع مميز ضمن صفّ المليارديرات في نخلة جميرا على امتداد 13.500 قدم مربعة بأربعة طوابق تتفرد بإطلالاتها البانورامية المذهلة.

كذلك أعلنت «ماجد الفطيم لمشاريع المدن المتكاملة»، إحدى الشركات التابعة لماجد الفطيم العقارية، عن بيع فيلا «مانشن» فائقة الفخامة مقابل 90.1 مليون درهم في لاناي آيلاند بمشروعها الفاخر تلال الغاف. وتمتد الفيلا على مساحة إجمالية واسعة تبلغ أكثر من 30 ألف قدم مربعة.

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