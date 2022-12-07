«الاتحاد العقارية» تطلق «تكايا» أول مشروع جديد لها منذ 2015 بـ 1.6 مليار

المصدر: دبي - البيان

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تعتزم شركة الاتحاد العقارية إطلاق مشروع تكايا، الأحدث بين مشاريع الشركة العقارية المتميزة، وأول مشروع جديد تطوره الشركة منذ عام 2015. ويعد إطلاق تكايا مثالاً جديداً على نجاح خطة التعافي الاستراتيجية للاتحاد العقارية، وتمهيداً لمرحلة النمو الجديدة للشركة.

يقع المشروع الجديد متعدد الأغراض في منطقة موتور سيتي، إحدى أكثر المناطق جاذبية في الإمارة، وسيتضمن المشروع المتميز الجديد 788 وحدة موزعة على 3 أبراج، وتشمل الوحدات 39 تاون هاوس و5 فلل، إضافة إلى 744 شقة سكنية ومساحات تجارية تمتد على مساحة 55 ألف قدم مربعة. وتقدر القيمة الإجمالية للمشروع بحوالي 1.6 مليار درهم، بمساحة إجمالية 1.18 مليون قدم مربعة، ومساحة مبنية تقدر بمليوني قدم مربعة.

والمشروع خطوة إضافية ضمن مسيرة الشركة الناجحة الممتدة منذ 35 عاماً طورت الشركة خلالها مشاريع عقارية عالية الجودة في دولة الإمارات. ويتميز المشروع بإطلالته على حلبة دبي أوتودروم. ويتوقع البدء في تنفيذ المشروع، الذي يخضع حالياً للموافقات التنظيمية من قبل الجهات المعنية، خلال الربع الثالث 2023، وسيتم تسليم الوحدات بحلول الربع الأخير 2025.

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