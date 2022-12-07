المجلس الاستشاري لجمارك دبي: اقتصاد الإمارات ينطلق بقوة في مرحلة ما بعد الجائحة

المصدر: دبي ـ البيان

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أكد المجلس الاستشاري لجمارك دبي برئاسة أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن اقتصاد الإمارات نجح بامتياز في عبور جائحة كورونا لينطلق بقوة في تحقيق مستويات نمو مرتفعة في كافة القطاعات الاقتصادية في مرحلة ما بعد الجائحة.

وأضاف أن الإمارات أصبحت مثالاً يُقتدى به عالمياً في كافة الميادين، مشيراً إلى أن تجربة الإمارات التنموية باتت نموذجاً ملهماً للمنطقة والعالم، وإنجازاتها مصدر فخر لكل مواطن ومقيم على هذه الأرض الطيبة.

حيث حققت الدولة المركز الأول عالمياً في 156 مؤشراً و432 مؤشراً ضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً، وتجاوزت قيمة التجارة الخارجية للشهور الستة الأولى من العام الحالي تريليون درهم، كما ارتفعت إيرادات القطاع السياحي إلى أكثر من 19 مليار درهم.

استدامة النمو

وقال في الاجتماع الأخير للمجلس في 2022، بحضور يوسف الهاشمي المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين (مكلف)، إدريس بهزاد مدير إدارة إسعاد العملاء، مقرر الاجتماع، ومجموعات العمل والتجارة أعضاء المجلس، إننا نفخر بقيادتنا الحكيمة التي تمضي قدماً في تحقيق سبل الرفاه والتقدم واستدامة النمو والتطور وتحقيق التنمية الشاملة في الدولة، والحفاظ على مكانة الإمارات المتميزة عالمياً.

17 مليون بيان جمركي

وأضاف: سجلت جمارك دبي أداءً جيداً خلال العام الجاري وبلغت نسبة سعادة العملاء عن أنظمتنا وبرامجنا الذكية 98 %. وتم إنجاز 19 مليون معاملة في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقارنة مع 17.6 مليون معاملة للفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو 8 %.

فيما ارتفع عدد البيانات الجمركية إلى 16.6 مليون بيان جمركي مقارنة مع 15.6 مليوناً. ونسعى لترسيخ موقع دبي الرائد في التجارة العالمية بالوصول بتجارة دبي نحو المستهدف بقيمة تريليوني درهم وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

قيمة مضافة للعملاء

واستعرض بدر الخروصي مدير أول حلول تقنية المعلومات في جمارك دبي منصة مساحة العمل الذكية ودورها في تسهيل وتسريع عملية إنجاز البيان الجمركي لتختصر وقت إنجازه إلى 4 - 5 دقائق فقط بما يوفر 1.4 مليون ساعة عمل على الشركات.

حيث كان يستغرق متوسط إنجاز إجمالي البيانات الجمركية 1.76 مليون ساعة في السنة أيضاً فإن مساحة العمل الذكية ستوفر على الشركات 68 مليون درهم سنوياً، حيث تبلغ الكلفة السنوية بالطريقة التقليدية 85 مليوناً في العام.

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