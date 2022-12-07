«دبي للسلع المتعددة» يفتتح «دي إم سي سي لاونج»

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلن مركز دبي للسلع المتعددة افتتاح «دي إم سي سي لاونج» في برج الماس بالمنطقة الحيوية «أبراج بحيرات جميرا». ويقدم DMCC لاونج مجموعة خاصة من منتجات الشاي والقهوة من جميع أنحاء العالم، والتي تمت معالجتها وتحميصها وتعبئتها في مركزي الشاي والقهوة التابعين لمركز دبي للسلع المتعددة.

شهد الافتتاح أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة. وسيكون DMCC لاونج، الذي يرحب بعموم الجمهور، بمثابة ملتقى رئيسي سيجمع بين مجتمعات برج الماس وأبراج بحيرات جميرا، ويتضمن الافتتاح سلسلة من الأنشطة الخاصة التي ستمتد حتى 8 ديسمبر. وتتضمن جلسات تذوّق لمنتجات القهوة والشاي الفريدة من نوعها، إضافة إلى جلسات تدريبية حول تحضير القهوة وتخميرها.

ويعتبر مركزا الشاي والقهوة مرافق مصممة خصيصاً بإمكانات معالجة من الطراز العالمي، كما يقدمان خدمات أعمال متطوّرة تعزز سهولة ممارسة الأعمال والتجارة. ويحتضن المركزان مجتمعات متنامية من المنتجين والتجّار ورجال الأعمال عبر كافة مراحل سلسلة القيمة في قطاعي الشاي والقهوة.

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