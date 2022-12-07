1000 شركة وعلامة تجارية في «عالم القهوة 2023»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «دي إكس بي لايف»، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي، إقامة الدورة الثانية من معرض عالم القهوة 2023 بين 11 - 13 يناير المقبل بمشاركة قياسية، حيث بلغ عدد الشركات والعلامات التجارية المسجلة للمشاركة حتى الآن أكثر من 1000 شركة وعلامة تجارية عالمية وإقليمية ومحلية من أكثر من 30 دولة.

وتعد المشاركات الضخمة للآلاف من الخبراء والمختصين من شتى أنحاء العالم لفعاليات دبي التجارية شهادة ثقة واعتراف من المجتمع الدولي بالدور المحوري الذي تلعبه دبي في زيادة الحركة التجارية على المستوى الإقليمي والعالمي.

مشاركة واسعة

ويقام المعرض في قاعتي زعبيل 5 و6 بمركز دبي التجاري العالمي، وذلك بالتعاون مع جمعية القهوة المختصة العالمية، وجمعية القهوة المختصة - فرع الإمارات، بمشاركة عدد كبير من العلامات التجارية، وأبرز الشركات والعلامات التجارية العالمية من:

البرازيل، واليونان، وفرنسا وكولومبيا وتركيا، وسويسرا، وهولندا، والسويد، وإسبانيا، ورومانيا، وسنغافورة، وقطر، وبنما، وسلطنة عمان، والمكسيك، والسعودية، وكوريا الجنوبية، والأردن، وإندونيسيا، والهند، وجورجيا، والدنمارك، والتشيك، وبوليفيا، وبلجيكا، والنمسا، والصين، وأوكرانيا، والمملكة المتحدة.

كما تشارك في الحدث العلامات التجارية المؤسسة والعاملة في دبي، ودولة الإمارات بما في ذلك، كافينيتد، وكوفي بلانيت، وبون كافيه، وبروينج جادجيتس، وبينانز، وكوفي ديسك، وكيرسانشي، ولا مرزوكو ميدل إيست، ولا ماركيز، والقهوة العربية، وستري، وكهرمان، وغيرها؛ كما تشارك في فعاليات المعرض من العلامات التجارية الإيطالية الشهيرة على سبيل المثال:

سيمونيللي، وإيوريكا، وفيورينزاتو، وجروبو سيمبالي، ومازير لويجي، ورانسيللو جروب، والمركز التجاري العالمي الإيطالي، ومن العلامات التجارية المشاركة من جواتيمالا شركة آن كافييه، وفينكا إيلموريتو، وغيرها، ومن إثيوبيا العلامة التجارية موليجي، وإيست كوفي، كما تشارك رواندا بجناح وطني، وهناك أيضاً 40 عارضاً من الولايات المتحدة.

وتوقع منظمو الحدث أن يتضاعف عدد الزوار المتخصصين للمعرض مقارنة بدورته الأولى، ويشمل ذلك الخبراء والمختصين والرواد في تجارة القهوة من جميع أنحاء العالم، والذين تجاوز عددهم في الدورة السابقة 5600 زائر متخصص، فيما تشير التقديرات إلى أن حجم المشاركات العالمية، وتخفيف القيود والإجراءات التي فرضتها جائحة «كوفيد 19» على العالم سيسهم في زيادة عدد زوار هذه النسخة.

وكانت دراسة حديثة أجرتها «غرفة تجارة دبي» أوضحت أن قيمة مبيعات القهوة بالتجزئة بالإمارات في 2021 بلغت 3.6 مليارات درهم، ووصل حجمها إلى 28.4 ألف طن، ما انعكس في تزايد النمو السنوي المركب لقيمة مبيعات القهوة بنسبة 8.3 %، ولحجمها بنسبة 7.2 %، بين عامي 2015 و2020.

كما أوضح تقرير نشره قسم التسجيل والترخيص التجاري في «دائرة الاقتصاد والسياحة» في دبي، أن الإمارة تحتضن حالياً 615 شركة مسجلة تعمل في مجال تجارة القهوة، محققة ارتفاعاً بنسبة 148 % في عدد التراخيص التي تم إصدارها في 2021 مقارنة بعام 2020، ما يؤكد حضور دبي المتميز ومكانتها الرائدة في هذا القطاع.

وقال خالد الحمادي، النائب الأول للرئيس لـــ «دي إكس بي لايف»: يتضمن المعرض مجموعة من الفعاليات المتنوعة، بما فيها تذوق القهوة، ومشاهدة عروض الباريستا المحترفين وهم يقومون بتحضير القهوة بنكهاتها المتنوعة والمتميزة، إضافة إلى محاضرات وورش عمل تقدم معلومات معمقة حول قطاع القهوة، من خلال مجموعة من رواد القطاع والخبراء والمحترفين، الذين سيسلطون الضوء على الاتجاهات السائدة في سوق القهوة، وفرص النمو في هذا القطاع. وسيتيح المعرض المجال لبناء العلاقات مع الخبراء، والباريستا المحترفين، وصناع القهوة، والتعريف بأصناف القهوة ومذاقاتها المتنوعة.

تجارب وأنشطة

وسيتسنى لزوار المعرض المشاركة في العديد من التجارب والأنشطة المتميزة، أبرزها جناح «كابينغ روم»، الذي يسمح لزواره بتذوق وتقييم جودة أصناف متعددة من القهوة والمقارنة بينها؛ وجناح «برو بار»، الذي يتيح للزوار تجربة غنية بمشروبات القهوة الفريدة التي يحضرها الباريستا المتطوعون؛ وجناح «روسترز فيلاج»، الذي يجمع صناع القهوة بالعملاء ويوفر لهم إمكانية تذوق مختلف أنواع القهوة المحمصة والمحضرة. كما يمثل المعرض منصة مهمة لاستعراض أحدث تطورات تجارة القهوة، بما فيها مصادر حبوب البن، وطرق تحميصها، وتحضير المشروبات والتوزيع.

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