دمج «كيزاد للمجمعات» وشركة الإسكان الجماعي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي دمج «كيزاد للمجمعات» في شركة الإسكان الجماعي لتشكيل أكبر شركة خاصة بمسكن الموظفين في أبوظبي وتمتلك مجموعة موانئ أبوظبي حصص الأغلبية فيها. وتبلغ قيمة أسهم المؤسسة الجديدة الناشئة عن الدمج نحو 7 مليارات درهم، ما يجعلها من بين الأكبر من نوعها في دولة الإمارات.

وبلغت إيرادات «كيزاد للمجمعات» في فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2022 نحو 275 مليون درهم، في حين بلغت إيرادات شركة الإسكان الجماعي في الفترة نفسها نحو 205 ملايين درهم كما بلغت الأرباح قبل استقطاع الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك لـ«كيزاد للمجمعات» نحو 168 مليون درهم، و120 مليون درهم لشركة الإسكان الجماعي. وسيجرى إتمام الصفقة عبر تبادل للأسهم العادية من دون أي تبادل نقدي.

وتعمل «كيزاد للمجمعات» في مظلة مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي – مجموعة كيزاد التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، ويعود تاريخ عملياتها إلى عام 2005 فكانت تعمل في مظلة «زونزكورب». وشركة الإسكان الجماعي هي المالكة لمرافق مسكن الموظفين والمشغلة لها في إمارة أبوظبي ومتخصصة في تطوير وإدارة العقارات، وتملك وتشغل مدينة آيكاد السكنية في مصفح بإمارة أبوظبي بطاقة استيعابية تبلغ 58,000 سرير ومرافق ترفيهية تشمل مطاعم ومركز تسوق كما تقوم الشركة بتشغيل عدة شركات فرعية تقدم خدمات مساندة ومن بينها شركة إدارة المرافق «خدمات»، وشركة إدارة العقارات «إي جيه آر سي»، وشركة «يور لوندري».

وستصبح «كيزاد للمجمعات» بعد هذا الدمج أكبر شركة لخدمات مسكن الموظفين في إمارة أبوظبي مع طاقة استيعابية مملوكة ومُدارة تبلغ 135000 سرير. وستتيح المؤسسة الجديدة الناشئة لمجموعة كيزاد تزويد المتعاملين حلولاً متكاملة لمرافق مسكن الموظفين تشمل المراكز الطبية والحدائق والمساحات المخصصة للأنشطة الرياضية والمطاعم والمساجد، إضافة إلى الخدمات الأخرى مثل محال البقالة وغسيل الملابس.

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