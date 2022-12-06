أحمد بن سعيد يفتتح معرض ميبا 2022

المصدر: وام

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افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة الدورة التاسعة والأبرز من معرض "ميبا 2022" لطائرات رجال الأعمال والطائرات الخاصة في موقع معرض دبي للطيران لمطار آل مكتوم الدولي وبحضور أبرز قادة قطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص.

وشهد المعرض مشاركة واسعة من نخبة قادة في قطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص من أكثر من 95 دولة في الدورة التي تستمر حتى 8 ديسمبر الحالي.

ويواصل المعرض استقطابه للمزيد من الحضور على مستوى الجهات العارضة وغيرهم من الأطراف المعنية في القطاع حيث شهد اليوم الأول مجموعة من جلسات التواصل والنقاش لإعادة رسم ملامح مستقبل القطاع والارتقاء به نحو آفاق جديدة وشملت الموضوعات الرئيسية مستقبل الطيران والاستدامة والأسواق الناشئة واللوائح التنظيمية بالإضافة إلى التركيز على التحول الرقمي وبلوك تشين والذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة.

وقال علي أحمد النقبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لاتحاد طيران رجال الاعمال والطيران الخاص في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "ميبا".. إن قطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص يواصل تحقيقه معدلات نمو متزايدة إلى جانب إطلاق العديد من المبادرات الجديدة والتي تم تسليط الضوء عليها في معرض "ميبا" 2022 كما شهد اليوم الأول العديد من حلقات التواصل التي جمعت بين الزوار والعارضين إلى جانب إطلاق التقنيات الجديدة الرائدة في السوق والحلول المستدامة التي ستلعب دورا حيويا في مستقبل القطاع ...معربا عن سعادته بالعمل مع قادة القطاع والمتخصصين العالميين لتقديم الدورة الأبرز للمعرض.

وانطلقت فعاليات مؤتمر "بيز أف" للمرة الأولى والذي ضم سلسلة من سبعة عروض تقديمية وجلسات نقاشية ركزت على نماذج أعمال الطائرات الخاصة المستقبلية وكان محور أجندة اليوم الأول من المعرض موضوع الاستدامة.

وشهدت جلسة نقاشية عقدت تحت عنوان "استراتيجيات لاستدامة طيران الأعمال" مشاركة كل من رولاند فنسنت مدير في JETNET iQ وألكسندر جيهشان المدير التجاري والعام لمنطقة الشرق الأوسط التجاري في Air BP وترين براثين مدير أول الاستدامة في قسم أسواق الكربون في World Kinect Energy وأدار الجلسة دوغلاس كار نائب الرئيس الأول لشؤون السلامة والأمن والاستدامة والشؤون الدولية في الرابطة الوطنية لطيران الأعمال.

وركزت الجلسة على وقود الطيران المستدام ومناهج الحد من البصمة الكربونية للقطاع.

وخلال الجلسة قال دوغلاس كار إن قطاع الطيران يواجه مجموعة من التحديات غير المسبوقة لتحقيق الاستدامة وخاصة قطاع طيران رجال الأعمال والطيران الخاص ولابد الإشارة إلى الجهود التي يبذلها القطاع ككل لتحقيق الحياد الكربوني إذ يُعدّ الوقود أكبر فرصة فردية لجعل الطيران أكثر استدامة.

وقام عدد كبير من العارضين بعرض أحدث الطائرات والتقنيات والحلول في ضوء النمو الملحوظ الذي حققه قطاع طيران رجال الأعمال على مدى السنوات القليلة الماضية وفي الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى وصول سوق الطائرات الخاصة العالمية إلى ما يقرب من 40 مليار دولار في عام 2025 مرتفعاً من حوالي 26 مليار دولار في عام 2021 قدم العارضون سلسلة من الطائرات المبتكرة الجديدة وجميعها مجهزة بميزات متخصصة.

وشملت قائمة الطائرات المعروضة بوينغ 737 وبوينغ سكاي ليدي 767-200ER وداسولت أفييشن فالكون 8X وبومبارديه أيروسبيس جلوبال 7500 إمبراير بريتور 600 وجولفستريم إيروسبيس G700 وG650ER وإيرباص أيه سي جيه 22 وفينوم 300E وليرجيت 60XR وغيرها.

من جانبه قال بينوا ديفورج رئيس شركة "إيرباص لطائرات الأعمال" إن منطقة الشرق الأوسط تعتبر واحدة من أبرز أسواق إيرباص لطائرات رجال الأعمال ونفخر بأن نكون في دورة هذا العام من المعرض واستعراض أحدث ابتكاراتنا في قطاع طيران رجال الأعمال وشهد اليوم وجود العديد من الفرص الواعدة في المنطقة لناحية تحقيق المزيد من النمو وتجديد الطائرات وخاصة مع وجود أكثر من 100 طائرة خاصة كبيرة تجاوز عمرها 15 عاماً وهو ما يمثل أكثر من 40 بالمائة من الأسطول ومن خلال حلول ACJ Connect الخاصة بنا نقدم الطائرات الخاصة الأكثر تقدماً واستدامة مع تقنيات اتصال متطورة وترفيه وعمليات تشغيل على متن الطائرة وتطلع إلى المزيد من التعاون مع عملائنا الإقليميين والعالميين لسنوات قادمة".

وقال محمد حسين المدير التنفيذي لشركة رويال جت أن معرض "ميبا" يعتبر منصة عالمية لالتقاء أبرز العاملين في القطاع من المهتمين والخبراء ورواد الأعمال وصناع القرار والعملاء حول العالم إذ يشكل منصة فريدة للتواصل والتفاعل لرسم ملامح القطاع إضافة إلى توفير فرصة المشاركة في مجموعة من الجلسات النقاشية الملهمة وإطلاق أحدث الحلول التقنية وحلول التحول الرقمي وغيرها الكثير.

وشهد اليوم الأول من المعرض الإعلان عن مجموعة من الاتفاقيات حيث حصلت شركة Lufthansa Technik على عقدٍ لاستكمال مقصورة كبار الشخصيات لطائرة ACJ320neo وفي الوقت نفسه احتفلت مجموعة Empire Aviation Group بالذكرى السنوية الخامسة عشرة لتأسيسها في المعرض وأعلنت عن إدخال طائرة بوينغ للطائرات الخاصة في أسطولها الإقليمي من طائرات رجال الأعمال إضافة إلى توقيعها مذكرة تفاهم مع مركز محمد بن راشد للطيران في دبي الجنوب وذلك لتطوير مرفق طيران أعمال جديد متعدد الأغراض على قطعة أرض مجاورة لمبنى كبار الشخصيات.

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