«يانغو» لطلب سيارات الأجرة يتوسع في المنطقة عبر دبي

المصدر: دبي - البيان

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يواصل تطبيق «يانغو» الدولي لطلب سيارات الأجرة توسيع دائرة انتشاره في شتى أنحاء العالم، بحثاً عن أفضل البيئات الاستثمارية الداعمة للنمو القائم على الإبداع والابتكار. وبعد نجاح التطبيق في أكثر من 20 دولة من مختلف أنحاء أوروبا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وأفريقيا، توّج انتشاره بتسجيل حضوره في دبي، أبرز الوجهات العالمية الحاضنة للاستثمار القائم على الإبداع والابتكار.

ونظراً للمزايا والسمعة العالمية التي تتمتع بها دبي بفضل نهجها التنموي المتسارع، وتبنيها أحدث التقنيات، ورعايتها وتشجيع قيادتها للإبداع والابتكار ومشاريع ريادة الأعمال، كان الهدف من خوض هذه التجربة تعزيز مكانة التطبيق في عالم الخدمة المتميزة القائمة على التقنيات المتقدمة لنقل الركاب وفق أعلى معايير الخدمة، مع الاهتمام بالتفاصيل والتقنيات الذكية.

وينطلق «يانغو» من شغف كبير لتوفير خدمة متطورة واستثنائية في هذا المجال، تناسب الصورة المشرقة التي تتمتع بها دبي بوصفها مدينة عصرية، وهو ما يتمثّل بتوفيره مستوى رائعاً من الخدمة الفائقة في دبي مقارنة بغيره، ولكن بالتكاليف ذاتها، إلى جانب الحرص على راحة المتعاملين والركاب.

ومثلما تتميز دبي بكونها وجهة جاذبة لكل ما هو فاخر، فإن جميع سيارات تطبيق «يانغو» تنتمي إلى العلامات الفاخرة في عالم السيارات، سواءً في «فئة كومفورت» أو «فئة بريمير»، كسيارات مرسيدس إس كلاس، جي أم سي يوكون، وكاديلاك إسكاليد، وغيرها. وبفضل تقنياتها العالية والمتطورة حصرياً، إلى جانب الاعتماد على فريق يتمتع بخبرة عالية، فإن «يانغو» يوفّر خدمة الإرسال السريع للسيارات، والتي تساعد في تقليل الوقت الذي يقضيه السائق في البحث عن العميل، أو للوصول إلى وجهته.

ووصل تطبيق «يانغو» إلى أتم درجات الاستعداد للدخول كمنافس قوي في دبي، ومن ذلك الحرص على توفير مستوى رائع من الخدمة المتفوقة، وإرساء معايير جديدة، بما في ذلك سهولة التطبيق، وقدرته على استلام الطلبات، والاستجابة إليها بطريقة أسرع من التطبيقات الأخرى.

وتنسجم عمليات «يانغو» مع استراتيجيات الإمارة ورؤية قيادتها في الحد من الازدحام المروري. وسيواصل تطوره لتحقيق أهدافه المتمثلة في الحرص على إسعاد العملاء والاستماع إلى آرائهم. ومن شأن هذا النهج المساعدة في تطوير العمليات التشغيلية، حتى يتبوأ التطبيق مكانة الصدارة في هذا القطاع. وسيستمر التطبيق خلال الفترات المقبلة في توسعة نطاق انتشاره في السوق المحلي والأسواق الإقليمية الأخرى.

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