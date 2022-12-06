«بلانرادار» تضيف وظيفة رموز الاستجابة السريعة لمشاركة معلومات المواقع

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «بلانرادار» PlanRadar - المنصة الأوروبية المتخصصة في رقمنة عمليات التوثيق، وإدارة المهام، والتواصل في مشروعات البناء، والتشييد، والعقارات عن دمج وظيفة رموز الاستجابة السريعة في منصتها لتعزيز إدارة المعلومات والبيانات في الموقع. وتأتي الخطوة في إطار حرص المنصة الرائدة على توفير الوقت وتحسين عمليات سير العمل للعدد المتزايد من عملائها في المنطقة، بالإضافة إلى تعزيز مكانتها منصة مفضلة للمستخدمين في إدارة عمليات التوثيق والمهام في الموقع.

ويُمكن تثبيت رموز الاستجابة السريعة في أنحاء موقع المشروع لتتبع المشكلات أو الأصول في الموقع، وستوفر الإضافة الجديدة قدراً أكبر من المرونة لمستخدمي منصة «بلانرادار» عبر دمج عمليات سير العمل الحالية لديهم في مزايا المنصة الحائزة العديد من الجوائز لتعزيز الكفاءة الإنتاجية وتحسين الجودة وتجنب صوامع البيانات التي تضر بالأداء.

وعن طريق مسح رمز الاستجابة السريعة باستخدام كاميرا الجهاز المحمول أو باستخدام تطبيق «بلانرادار»، يُمكن للمستخدمين الوصول بشكلٍ فوري إلى تذكرة المهام ومعلومات وبيانات الأصول المرتبطة بها بكل سهولة في موقع المشروع أو في أثناء إجراء عمليات الصيانة للمرافق والمنشآت.

وتدعم منصة «بلانرادار» عمليات تكامل مشابهة باستخدام تقنية شرائح الاتصال قريب المدى NFC وربطها بتذاكر المهام، ومع إضافة إمكان التكامل باستخدام رموز الاستجابة السريعة، يُمكن للمستخدمين اختيار التقنية المفضلة لديهم للعمل في الموقع مع «بلانرادار».

وقد صرح المدير التنفيذي للمنتج، كليمنس هامرل قائلاً: «نسعى جاهدين لتوفير أفضل تجربة لمستخدمي منصة بلانرادار في الموقع ومساعدتهم على إنجاز أعمالهم اليومية بكفاءة عالية وبالشكل الصحيح. ويُسهم ربط منصة بلانرادار برموز الاستجابة السريعة في تقليل الوقت اللازم للوصول إلى البيانات والمعلومات في موقع المشروع، ويضمن أيضاً التوثيق الدقيق للأمور كافة في الموقع، ويُساعد استخدام كل من رموز الاستجابة السريعة وشرائح الاتصال قريب المدى NFC المستخدمين على الوصول إلى كم كبير من المعلومات والبيانات ومشاركتها بشكلٍ فوري، كما يمنح المستخدمين اختيار التنسيق المفضل في أثناء جمع تلك المعلومات أو مشاركتها».

ومن جانبه أضاف الرئيس التنفيذي المشارك، إبراهيم إمام: «يمتاز استخدام منصة بلانرادار ورموز الاستجابة السريعة بسهولة الاستخدام، ولا يتطلبان أي معرفة أو تدريب مسبق، كل ما تحتاجه جهاز محمول والنتيجة طريقة بسيطة وفعالة من ناحية التكلفة للوصول إلى أحدث إصدارات البيانات والمعلومات الخاصة بالمشروع ما يلغي الحاجة إلى استبدال اللافتات في موقع البناء أو في المبنى بأكمله».

وتتوافق الوظيفة الجديدة مع مزايا «بلانرادار» الحالية، إذ يُمكن استخدامها في أثناء وضع عدم الاتصال ما يسمح للمستخدمين بمسح رموز الاستجابة السريعة في الأماكن التي لا يوجد بها اتصال بالإنترنت والوصول إلى البيانات والمعلومات، ويتم تخزين جميع المعلومات وفقاً لأعلى معايير حماية البيانات وأمن البيانات وفقاً للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR).

وفي إطار حرصها على التطوير المستمر لمنتجها وإضافة العديد من المزايا، وبعد جولة استثمارية ناجحة بقيمة 69 مليون دولار من السلسلة B في يناير 2022، أطلقت شركة بلانرادار هذا العام حل التكامل «PlanRadar Connect» وميزة الجدولة لإتاحة تصور مراحل المشروعات وتذاكر المهام في مخططات جانت، من بين العديد من التحسينات الأخرى لتحسين تجربة العميل.

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