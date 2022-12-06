الاتحاد العقارية تطلق «تكايا» بقيمة 1.6 مليار درهم في موتور سيتي بدبي

المصدر: دبي - البيان

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تعتزم شركة الاتحاد العقارية إطلاق مشروع تكايا، الأحدث بين مشاريع الشركة العقارية المتميزة، وأول مشروع جديد تطوره الشركة منذ عام 2015. ويعد إطلاق تكايا مثالاً جديداً على نجاح خطة التعافي الاستراتيجية للاتحاد العقارية، وتمهيداً لمرحلة النمو الجديدة للشركة.

يقع المشروع الجديد متعدد الأغراض في منطقة موتور سيتي، إحدى أكثر المناطق جاذبية في الإمارة، وسيتضمن المشروع المتميز الجديد 788 وحدة موزعة على 3 أبراج، وتشمل الوحدات 39 تاون هاوس و5 فلل، إضافة إلى 744 شقة سكنية ومساحات تجارية تمتد على مساحة 55 ألف قدم مربعة. وتقدر القيمة الإجمالية للمشروع بحوالي 1.6 مليار درهم، بمساحة إجمالية 1.18 مليون قدم مربعة، ومساحة مبنية تقدر بمليوني قدم مربعة.

يعد مشروع الاتحاد العقارية الجديد خطوة إضافية ضمن مسيرة الشركة الناجحة الممتدة منذ 35 عاماً طورت الشركة خلالها مشاريع عقارية متفردة وعالية الجودة في دولة الإمارات. ويتميز المشروع بإطلالته على حلبة دبي أوتودروم، وهو مصمم بعناية مع نظام عازل للصوت على أعلى المستويات لضمان أقصى درجات الراحة.

ويتضمن المشروع حدائق خلابة بطول 450 متراً، تمتد على طوابق قاعدة الأبراج (البوديوم)، وستربط الحدائق مرافق المشروع من وحدات التاون هاوس والفلل والشقق، وستوفر مساحة هادئة للاسترخاء لجميع السكان. تم تصميم المشروع وفقاً لأعلى معايير الاستدامة، وهو مزود بمميزات مبتكرة تلبي متطلبات الحياة العصرية، مثل مرافق شحن السيارات الكهربائية.

وقال عامر خانصاحب، عضو مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الاتحاد العقارية: «يمثل إطلاق مشروع تكايا لحظة فارقة للاتحاد العقارية، حيث يعكس النجاح المستمر لخطة التعافي الاستراتيجية التي مكنتنا من العودة إلى السوق وطرح مثل هذا المشروع العقاري المتفرد متعدد الأغراض ذي الجودة العالية، وفي منطقة تعتبر بين الأكثر جاذبية واستقطاباً للطلب في دبي. إن الاتحاد العقارية اليوم، وبعد إعادة هيكلة ديونها بنجاح، تتمتع بوضع قوي يؤهلها للاستفادة من فرص ازدهار سوق العقارات في دولة الإمارات، بما تملك من خبرة واسعة وسمعة قوية ومحفظة ضخمة من الأراضي المتميزة».

يتوقع البدء في تنفيذ المشروع، الذي يخضع حالياً للموافقات التنظيمية من قبل الجهات المعنية، خلال الربع الثالث من العام 2023، وسيتم تسليم الوحدات بحلول الربع الأخير من العام 2025.

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