مايكروسوفت تطلق تطبيق Viva للمبيعات يعتمد على الذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت مايكروسوفت الشرق الأوسط وأفريقيا اليوم عن إطلاق تطبيق مبيعات «Viva» الجديد الخاص بتجربة البائعين في المنطقة، وذلك على هامش فعالية إعادة ابتكار تجربة العملاء، التي جمعت عدداً من أبرز عملاء مايكروسوفت في دولة الإمارات وسائر أنحاء منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للاطلاع على أحدث التوجهات وأفضل الممارسات التي ترسم ملامح تجربة العملاء حول العالم.

ويسهم تطبيق مبيعات «Viva» الجديد في تمكين البائعين من التركيز على أنشطة البيع وتوفير الوقت الذي تستغرقه عملية إدخال البيانات يدوياً. وتعتمد الأداة الرائدة على الذكاء الاصطناعي لتقديم التحليلات المتعمقة تلقائياً من منصتي «أوفيس 365» و«مايكروسوفت تيمز»، بحيث لا يضطر البائعون لإدخال البيانات بشكل يدوي.

وتزودهم في الوقت ذاته بمجموعة من التوصيات والتذكيرات المعززة بالذكاء الاصطناعي دون إحداث أي اضطراب في تدفق سير العمل. كما يساعد تطبيق مبيعات «Viva» على تبسيط تجربة البائعين من خلال توفير التحليلات المتعمقة ضمن سياقها الصحيح وباستخدام الأدوات التي يستخدمها موظفو المبيعات بالفعل، ما يوفر وقت البائعين ويزود المؤسسات بنظرة أوسع حول العملاء.

وقال ميشيل دياب، رئيس تطبيقات الأعمال لدى مايكروسوفت الشرق الأوسط وأفريقيا: «من الطبيعي أن تتوزع معلومات العملاء وتحليلات التعاملات الخاصة بالبائعين على مجموعة من ملفات Outlook أو جداول Excel أو حتى المحادثات على تطبيق تيمز وغيرها من المنصات. ويشير البائعون إلى أن عملية استخلاص هذه المعلومات يدوياً إلى أنظمة إدارة علاقات العملاء تتطلب قدراً كبيراً من الوقت والدقة.

وهنا يفيد تطبيق مبيعات Viva في الحد من الوقت اللازم لإتمام هذه المهمة، ومساعدة البائعين على الوصول إلى تحليلات متعمقة تعزز فهمهم لطبيعة تفاعلاتهم، فضلاً عن قياس مؤشرات الأداء الرئيسية وإعادة رسم ملامح تجربة البيع لديهم بالكامل».

تقدم منصة مبيعات «Viva» مستويات غير مسبوقة من بيانات تفاعل العملاء، حيث يستطيع البائعون أثناء سير العمل وضع العلامات المميزة للعملاء عبر منصات «Outlook» أو «Teams» أو «Office» أو «Excel»، لتقوم أداة مبيعات «Viva» بالتقاط هذه العلامات تلقائياً وحفظها ضمن سجل العميل مصحوبة بجميع البيانات المتعلقة بالعميل المعني.

كما يمكن مشاركة هذه البيانات بكل سهولة مع أعضاء الفريق عن طريق «أوفيس» أو «تيمز» دون الحاجة إلى إعادة كتابتها أو البحث عنها على نظام إدارة علاقات العملاء.

ومن ناحية أخرى، يقدم تطبيق مبيعات «Viva» المدعوم بالبيانات والذكاء الاصطناعي التوصيات الخاصة بالخطوات المقبلة لرحلة العميل على امتداد مسار المبيعات، ويمنح الأولوية للأعمال والخطوات المستقبلية الأكثر أهمية، فضلاً عن تمكين البائعين من الوصول إلى كامل السجلات التاريخية والمواد الخاصة بالتفاعلات مع العميل.

كما يزود التطبيق الجديد البائعين بتوصيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتعزيز تفاعلهم مع العملاء وتحسين قدرتهم على المتابعة من خلال توفير الخيارات المستقبلية المفضلة إلى جانب التذكيرات القابلة للتنفيذ والتوصيات الكفيلة بتسريع صفقات البيع وزيادة عددها.

يستند تطبيق مبيعات «Viva» إلى حل مايكروسوفت Viva الذي أطلق العام الماضي، ويمثل منصة متكاملة لتجربة الموظفين تجمع بين مختلف جوانب الاتصالات والمعارف والتعليم والأهداف والتحليلات بهدف تمكين الأفراد والفرق من تقديم أفضل ما لديهم من أي مكان. والجدير بالذكر أن مايكروسوفت تطرح تطبيق مبيعات «Viva» ليكون أول تطبيقات Viva القائمة على الأدوار.

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