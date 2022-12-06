«كندية دبي» تدشن قاعة تداول لتأهيل الطلاب للاستثمار الذكي

المصدر: دبي - البيان

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أطلقت كلية الإدارة بالجامعة الكندية دبي برنامجاً جديداً للأنشطة لتثقيف الطلاب حول أساسيات التجارة والاستثمار، للمساعدة في تعزيز الثقافة المالية ودعم قرارات الإنفاق الذكية. ستوفر مبادرة CUD Trading Floor للمشاركين رؤى متخصصة حول استراتيجيات الاستثمار من المهنيين العاملين في هذا القطاع، فضلاً عن فرص اختبار تكتيكات مباشرة من خلال العروض التوضيحية والمسابقات التجارية.

تم إطلاق المبادرة بأول سلسلة من الجلسات التعليمية التي أجراها متحدثون ضيوف وخبراء الصناعة في هذا المجال. في حفل الافتتاح الذي أقيم بمقر الجامعة، قدم فريق من ممثلي شركة الاستثمار Freedom Finance (DIFC) Limited ورشة عمل تفاعلية حول اتجاهات السوق العالمية ومبادئ التداول، حضرها الطلاب وأعضاء هيئة التدريس من مختلف التخصصات الأكاديمية.

تهدف مبادرة CUD Trading Floor التي تهدف إلى سد الفجوة بين النظرية والتطبيق للاستثمار، إلى مساعدة الطلاب على تطوير مهاراتهم في التحليل الكمي والتفكير النقدي، بالإضافة إلى ربطهم بالمهنيين العاملين في الصناعة. البرنامج مفتوح للطلاب وأعضاء هيئة التدريس من أي مجال أو تخصص دراسي، بهدف بناء المعرفة والفهم للتداول في محيط الجامعة.

قالت منظمة المبادرة والأستاذ المساعد في كلية الإدارة، أولغا ستاركوفا، «لقد وجدنا أن طلاب الجامعة الكندية دبي لديهم فضول بشأن التجارة والاستثمار بشكل عام، وهدفنا من هذا البرنامج هو مساعدتهم في التعرف على المبادئ الأساسية من خلال التفاعل مع الخبراء ذوي الخبرة في مجال الصناعة المالية، وطرح الأسئلة عليهم، وتلقي ردود ثاقبة.

«نهدف أيضاً إلى توفير منصة لتبادل المعرفة، بناءً على تجارب الطلاب وخلفياتهم الخاصة. أولئك الذين تمكنوا من اكتساب بعض خبرات الممارسة في التداول يمكنهم مشاركة تجاربهم الشخصية ونجاحاتهم وأخطائهم. يمكن لأولئك الذين ما زالوا يستعدون للتداول والاستثمار الحصول على إرشادات مفصلة حول كيفية القيام بذلك، وحماية أنفسهم من السيناريوهات التي يحتمل أن تكون محفوفة بالمخاطر».

لزيادة الوعي بممارسات الاستثمار الجيدة على نطاق أوسع، فإن الفعاليات والجلسات مفتوحة أيضاً للمشاركين من خارج تخصص المحاسبة والمالية. أوضحت ستاركوفا: «يمكن لأي شخص أن يصبح مستثمراً على المستوى الشخصي، ولذا فمن المهم بالنسبة لنا جميعاً أن نكون على دراية بالأساسيات. يجب أن يفهم المستثمرون والمحترفون على حد سواء أهمية الدورات الاقتصادية، وبناء محفظة متنوعة، واتخاذ قرارات استثمارية حاسمة، والحفاظ على العواطف تحت السيطرة، خلال أنشطتهم التجارية».

ومن بين هؤلاء الطلاب المشاركين من الكليات الأخرى، تخصص علم النفس، عبدالله سفيان، الذي قال: «لقد تعلمت الكثير في الجلسة الأولى، والتي حددت القواعد الأربع للاستثمار كنقطة انطلاق حاسمة لاستراتيجية التداول. أنا مهتم بالاستثمار كوسيلة لإحداث تأثير في المجتمع، وأعتقد أن عمق المعلومات والمعرفة التي سأحصل عليها من هذا البرنامج سيكون ذا قيمة كبيرة للغاية لتحقيق هذا الهدف».

واختتمت ستاركوفا قائلة: «إن الجمع بين الطلاب من مختلف التخصصات يعزز تجربة التعلم للجميع. على سبيل المثال، يمكن لطالب علم النفس شرح كيفية التحكم في العواطف في قرارات الاستثمار ومشاركة التقنيات التي يمكن تطبيقها للقيام بذلك، بينما يمكن لطلاب إدارة الأعمال شرح كيفية تنظيم عمليات الاستثمار داخل الشركة».

تنعقد مبادرة CUD Trading Floor كل أسبوع، ومع تقدم الطلاب في البرنامج وتطوير معارفهم، ستتاح لهم الفرصة لاختبار مهاراتهم من خلال منصات تداول وهمية.

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