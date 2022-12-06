«الإمارات الإسلامي» يحصد جائزة «أفضل مصرف إسلامي للشركات الصغيرة والمتوسطة»

المصدر: دبي- البيان

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حصد «الإمارات الإسلامي» جائزة «أفضل بنك إسلامي للشركات الصغيرة والمتوسطة»، وذلك خلال حفل توزيع جوائز «ميا فاينانس 2022» الذي أقيم مؤخراً في دبي.

ونال قسم الخدمات المصرفية للأعمال في «الإمارات الإسلامي» التكريم استناداً إلى عروضه المبتكرة المخصّصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ولمكانة «الإمارات الإسلامي» كمصرف مفضّل لدى رواد الأعمال الذين يسعون للحصول على منتجات وخدمات تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وتتواءم مع شركاتهم.

وكان قسم الخدمات المصرفية للأعمال شهد نمواً قياسياً في عام 2022، إذ إن واحدة من كل 10 شركات صغيرة ومتوسطة في الإمارات الآن تؤدي أعمالها المصرفية عبر «الإمارات الإسلامي»، في دلالة واضحة وجليّة على قوة عرض القيمة الذي يقدمه المصرف.

وقال فريد الملا، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: يؤكد «الإمارات الإسلامي» التزامه تجاه منظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتي تعتبر إحدى أهم ركائز الاقتصاد في الإمارات.

ونحن فخورون للغاية بحصد هذه الجائزة المرموقة. ويعكس هذا التكريم مساعينا الحثيثة لتطوير منتجات وخدمات مبتكرة تدعم أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع ضمان إيلاء تميز المتعاملين الأولوية القصوى في كافة عروضنا. ويواصل «الإمارات الإسلامي» اتخاذ خطوات مبتكرة للحفاظ على مكانته كمصرف مفضّل لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يدرها مواطنو الدولة والمقيمون فيها.

وتكرّم جوائز «ميا فاينانس» لعام 2022 المؤسسات المالية الرائدة، ومزودي الحلول التقنية والأفراد لقاء إنجازاتهم الاستثنائية في تقديم منتجات وخدمات مبتكرة تضمن قيمة مضافة لمتعامليهم من الأفراد والشركات.

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