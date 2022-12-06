«دو» تتعاون مع «دييز» و«ديرق» لتطبيق حلول ذكية بـ«واحة دبي للسيليكون»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، توحيد جهودها مع سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز»، و«ديرق»، الشركة المتخصصة في تطوير حلول متخصصة بتحليلات الذكاء الاصطناعي لسلامة الطرق والمركبات المتصلة، في إطار شراكة استراتيجية تستهدف دعم المناطق الحرة التي تشرف عليها سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة بمجموعة من القدرات المتطورة والحلول التنافسية في مجال المدن الذكية. وجرى توقيع اتفاقية التعاون خلال حفل خاص بحضور عدد من كبار الموظفين.

وستعمل «دو» في إطار الشراكة الجديدة على اختبار وتجربة مجموعة من حلول وخدمات المدن الذكية المدعومة بتقنيات الجيل الخامس وحوسبة الحافة والمستندة إلى خادم أو منصة حوسبة سحابية متعددة الوصول مدعومة بتقنية الجيل الخامس من مركز بيانات خزنة. وكجزء من الاتفاقية، ستسخّر «دييز» أفضل الممارسات لتقديم الدعم الفني وتسهيل تطوير البرنامج التجريبي وتنفيذه في واحة دبي للسيليكون.

وقال سليم البلوشي، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «دو»: توفر واحة دبي للسيليكون بما تمتلكه من بنية تحتية متميزة مجموعة متنوعة من الفرص والإمكانات لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وينسجم تعاوننا المستمر مع سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة مع مساعينا المشتركة والرامية للارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق التميز التشغيلي.

وفي ظل مواصلة دولة الإمارات تعزيز استراتيجيتها الوطنية للابتكار، نتوقع أن تسهم هذه الشراكة بشكل إيجابي في ترسيخ مكانة دبي مركزاً للتميز في اعتماد أحدث تقنيات المستقبل التي تتمتع بالقدرة على إحداث تحولات إيجابية ملموسة عبر مختلف القطاعات ومجالات الحياة.

وقال المهندس معمر الكثيري، المدير التنفيذي لقطاع الهندسة والمدينة الذكية في «دييز»:

تأتي هذه الاتفاقية في إطار حرصنا المستمر على تعزيز تعاوننا مع شركائنا عبر مختلف القطاعات، بما يسهم في دعم رؤيتنا الهادفة إلى تبني أحدث الحلول والتقنيات الذكية والمبتكرة، التي من شأنها الارتقاء بمنظومتنا التكنولوجية المتكاملة وتسريع وتيرة النمو. وتشكل شراكتنا المستمرة مع «دو»، التي تمتد إلى أكثر من 5 سنوات، ركيزة أساسية في إطار رؤيتنا لمواكبة متطلبات الاقتصاد الرقمي. ونتطلع إلى رؤية النتائج الإيجابية التي ستثمر عنها هذه الشراكة في المستقبل القريب بالاعتماد على خبرات «دو» ومحفظتها المتنوعة من أحدث الابتكارات الرقمية.

قال الدكتور جورج عودة، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة «ديرق»: لطالما كانت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة شريكاً داعماً لشركة «ديرق» منذ تأسيسها في 2017، وذلك من خلال تجربة حلولنا في مجال الذكاء الاصطناعي وتقنيات المركبات المتصلة والمصممة لتحسين معايير السلامة على الطرق.

ونتطلع إلى توحيد جهودنا مع «دو» وسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة لجعل أنظمة التنقل أكثر ذكاءً وأماناً في جميع أنحاء دبي من خلال الاعتماد على منصة حوسبة سحابية متعددة الوصول وتقنية الجيل الخامس ومحفظتنا المتكاملة من أحدث الحلول والتقنيات المتطورة.

وستعمل «دو» و«دييز» معاً على تقديم الدعم الفني طوال فترة الإعداد التجريبي وتنفيذ العمليات. وستعمل «دو» أيضاً على تنظيم سلسلة من ورش العمل لمراجعة الملاحظات ونتائج التحليل ودراسة الإيجابيات التي سيتم تحقيقها خلال المرحلة التجريبية ومرحلة التنفيذ. وتأتي الاتفاقية استكمالاً للتعاون طويل الأمد الذي يجمع «دو» و«دييز» منذ 2018، وامتداداً لجهود دبي ورؤيتها لتسريع وتيرة تبني التقنيات المتطورة بما يضمن تعزيز أجندة الابتكار وتحقيق المزيد من الازدهار.

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