مراكز تسوق الفطيم تقدم خدمة الشراء الآن والدفع لاحقاً ببطاقة «تابي»

المصدر: دبي ـ البيان

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أعلنت مجموعة مراكز تسوق الفطيم عن شراكتها مع تابي، تطبيق المدفوعات والتسوق في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لإطلاق بطاقة تابي التي تتيح للمتسوقين استخدامها في جميع المتاجر المخصصة في دبي فستيفال سيتي مول وفستيفال بلازا جبل علي.

وتتعاون تابي مع تجار التجزئة لتوفّر لزبائنهم إمكانية تقسيط مشترياتهم سواء عند الدفع عبر الإنترنت أو داخل المتاجر على عدة دفعات، بدون فوائد أو رسوم إضافية. وتحرص أكثر من 8,500 شركة صغيرة وعلامة عالمية، مثل إيكيا وإيس وماركس وسبنسر، على استخدام تابي لتوفير حلول سهلة ومرنة للدفع عبر الإنترنت وفي المتاجر، وذلك لتسريع النمو واكتساب زبائن مخلصين.

وتتيح بطاقة تابي، وهي بطاقة فيزا رقمية، للزبائن تقسيم المشتريات إلى أربع دفعات في متاجرهم المفضلة دون فوائد أو رسوم. ويمكن إضافة بطاقة تابي إلى المحفظة الرقمية على الهاتف الجوال واستخدامها بسهولة من خلال النقر على الهاتف عند تسديد الفاتورة.

وتتميز هذه الخاصية بأنها سهلة ومجانية دون الحاجة إلى عمليات شحن مدفوعة مسبقاً أو رسوم إضافية، مما يضمن للزبائن الاستمتاع بالخدمة في متاجرهم المفضلة في كل من دبي فستيفال سيتي مول وفستيفال بلازا جبل علي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال هيثم حجار، المدير العام لمجموعة مراكز تسوق الفطيم في الإمارات: «نتطلع لتحسين تجربة التسوق وتقديم زيارات مريحة لزبائننا، ونثق بقدرتنا على تحقيق هذا الهدف وتوفير تجربة تسوق أكثر ذكاءً وسرعةً من خلال شراكتنا مع تابي وإطلاق بطاقة تابي في دبي فستيفال سيتي مول وفستيفال بلازا جبل علي».

وبدوره قال زريق نبي، مدير البطاقات في تابي: «إن شراكتنا مع مجموعة مراكز تسوق الفطيم ستمكننا من تقديم خدمات تابي لكل من التجار والزبائن بداخل المتاجر، بما في ذلك بطاقة تابي التي تم إطلاقها مؤخراً، .

والتي يمكن استخدامها في جميع مراكز تسوق الفطيم. وتتوفر بطاقة تابي لجميع الزبائن عند تحميل تطبيق تابي، حيث ترتقي البطاقة بتجربة الشراء الآن والدفع لاحقاً المتوفرة ضمن المتجر إلى آفاق جديدة، مما يوفر تجربة سلسة لعمليات البيع متعددة القنوات والتي تتيح للزبائن وقتاً إضافياً للدفع بدون فوائد».

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