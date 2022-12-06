المشرق يحصد جائزة «جهة العمل المفضلة» من سوق أبوظبي العالمي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حصل المشرق، المؤسسة المالية الرائدة في دولة الإمارات، على جائزة «جهة العمل المفضلة» من سوق أبوظبي العالمي. وتم تسليم هذه الجائزة المرموقة لممثلي البنك على هامش حفل التخرج السنوي لأكاديمية سوق أبوظبي العالمي، والذي أقيم بالتزامن مع انعقاد الدورة الأولى من أسبوع أبوظبي المالي 2022.

وتأتي هذه الجائزة تقديراً لنجاح بنك المشرق في توظيف خريجين من أكاديمية سوق أبوظبي العالمي في برنامجه «المصرفيون»، وهو برنامج تنمية وطني مصمم لدعم الأجندة الوطنية لحكومة الإمارات في مجال التوطين.

وتعمل أكاديمية سوق أبوظبي العالمي بالتعاون مع خبراء عالميين لبناء مجموعة المهنيين الذين يتمتعون بتعليم مالي عالي الجودة. وقد تم تأسيس هذه الأكاديمية لبناء وتعزيز الخبرات والتعليم المالي ومحو الأمية المالية بما يساهم في دعم عموم المنطقة. وتمتد رحلة التعلم التي تتضمن مزيجاً من التدريب والخبرة أثناء العمل، لمدة 6 أشهر، وتتناول مواضيع في مجال العمل المصرفي والتمويل بما يزود الخريجين الجدد من المواطنين الإماراتيين بالمهارات اللازمة لتحقيق النجاح في حياتهم المهنية.

هذا ويحظى التوطين بمكانة مهمة في المشرق، إذ كان البنك قد وقّع في وقت سابق من هذا العام مذكرة تفاهم مع سوق أبوظبي العالمي لتوظيف مجموعة من المواطنين الإماراتيين من خلال برنامجه «المصرفيون»، وقد انضم حتى الآن 22 خريجاً جديداً إلى هذه البرنامج.

وقال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: نحن سعداء للغاية بهذا التكريم الغالي من سوق أبوظبي العالمي، وفخورون جداً بأن نكون جزءاً من جهود أكاديمية سوق أبوظبي العالمي المرموقة. وتعكس هذه الجائزة بشكل جليّ التزامنا الراسخ بدعم برامج التوطين في مختلف أنحاء المنطقة، واستقطاب وصقل أفضل المواهب، وبناء قادة رفيعي المستوى في القطاع المالي.

ونظراً لمكانتنا كبنك إمارتي الجذور يعشق التحدي، فإننا نؤمن بأهمية خلق ثقافة تعاونية والاستثمار في موظفينا، وضمان تزويدهم بالمعرفة والخبرة، وتعزيز ثقافة ملائمة في مكان العمل تساهم في إشراكهم وتحفزيهم على «تحدي اليوم»، وهذه المهمة ضرورية للغاية لمواصلة النمو في المستقبل. وسيتيح لنا هذا التوجه إدارة المتطلبات المستقبلية للأعمال وتقديم أفضل تجربة لعملائنا.

قال حمد صياح المزروعي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سوق أبوظبي العالمي ومدير عام أكاديمية سوق أبوظبي العالمي: نحن نثمن الجهود الاستثنائية المميزة التي تبذلها جميع الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة الذين يساهمون في تطوير عاصمتنا.

ويسرنا جداً منح المشرق جائزة جهة العمل المفضلة لقاء جهوده المتميزة لتوفير مكان عمل مثالي لخريجينا، من خلال توفير تدريب عالي المستوى وصقل مهاراتهم بما يمكنهم من تحقيق التميز في القطاع المالي.

ومن المهم الإشارة إلى أن تعاوننا مع البنوك العامة والخاصة في الدولة يعزز فرص العمل للمواطنين الإماراتيين في القطاع المالي والمصرفي، من خلال تسجيل الباحثين عن عمل في برنامج «المصرفيون»، وتمكين شركائنا في جميع أنحاء الإمارات من توظيفهم لاحقاً كجزء من قوتهم العاملة. وتهدف الأكاديمية من خلال هذه التعاون الاستراتيجي إلى تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وضمان توفير مجموعة مستدامة من المواهب الإماراتية العاملة ضمن المنظومة المصرفية.

هذا وكانت أكاديمية سوق أبوظبي العالمي قد احتفلت بإنجازات أكثر من 250 خريجاً انضموا إلى برامج عديدة، مثل برنامج «المصرفيون» وبرنامج «التدريب المسبق»، وبرنامج «نفيس»، وبرامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز