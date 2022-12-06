معهد إدارة المشاريع يشارك في معرض الخمسة الكبار

المصدر: دبي - البيان

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يقام معرض الخمسة الكبار في الفترة من 5 إلى 8 ديسمبر، في مركز دبي التجاري العالمي، وسيشهد على مدى أربعة أيام مشاركة العارضين الدوليين من حول العالم لعرض أحدث منتجات قطاع الإنشاءات، ومناقشة التوجهات الجديدة والمواضيع التي تهم القطاع. كما سيركز الحدث على برنامج من النقاشات المتخصصة حول تعزيز التعددية والشمول ضمن القوى العاملة لتحقيق التحول في صناعة الإنشاءات.

وفي هذا السياق، ستمثل غريس نجار، المدير العام لمعهد إدارة المشاريع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مساهمة المعهد كمتحدثة رسمية ضمن برنامج نقاشات تحت عنوان «النساء في قطاع الإنشاءات»، والذي سيعقد في 8 ديسمبر، إلى جانب مشاركة عدد من أبرز شركاء معهد إدارة المشاريع، ومن بينهم د. أحمد صالح من شركة خطيب وعلمي، صابح خيساف من شركة هايبرلوب لتكنولوجيا النقل، لين ثوابي من شركة موت ماكدونالد، وخوسيه لويس أوليفان من أكسيونا.

فسوف يشهد المعرض في يومه الأخير برنامجاً من النقاشات حول «مبادئ تمكين المرأة» وفقاً للهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة. حيث يهدف برنامج «النساء في قطاع الإنشاءات» إلى إبراز القيمة المجتمعية للتوازن بين الجنسين ضمن القوى العاملة في القطاع، عبر تسليط الضوء على نماذج من النساء المتفوقات في مناصبهن وأعمالهن في هذا المجال.

واللاتي كانت لهن بصمة في إحداث التغيير ودفع مسيرة التوازن بين الجنسين ورفع تمثيل النساء ضمن القوى العاملة في قطاع الإنشاءات. كما سيطرح البرنامج عدداً من النقاشات المتعلقة بهذا الشأن، من بينها تذليل الحواجز أمام النساء في صناعة الإنشاءات، والانتقال من الالتزامات المبدئية إلى الفعل، والقيادة، وجذب النساء إلى القطاع من خلال التعليم.

ستفتتح فعاليات برنامج النقاشات في 8 ديسمبر، بكلمة تمهيدية ستلقيها المهندسة سعاد الشامسي، أول مهندسة طائرات إماراتية ومستشارة الطيران في مشروع مطار ميدفيلد. وسيلي ذلك عرض رئيسي ستقدمه الدكتورة مايا راميتي، مستشارة الأبحاث والاتصالات للبرنامج العالمي لتمكين رائدات الأعمال التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، تتبعها كلمة رئيسية ستلقيها غريس نجار، المدير العام لمعهد إدارة المشاريع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

والتي ستتناول فيها ما يضيفه حضور المرأة من قيمة متميزة وفريدة من نوعها لبيئة العمل في قطاع الإنشاءات. كما ستشارك غريس في لجنة نقاش حول موضوع «كيف يمكننا إزاحة الحواجز أمام المساواة بين الجنسين في قطاع الإنشاءات؟»، وستتولى هاجر حكيم إدارة لجنة النقاش.

وتعبيراً عن حماسها للمشاركة في الفعالية، قالت غريس نجار: «تشرفني المشاركة في مناقشة موضوع عزيز على قلبي، بصفتي امرأة ومهندسة، لتناول دورنا الضروري في دفع تقدم القطاع نحو التعددية والاشتمال في سبيل خير المجتمع وتحقيق المزيد من الاستدامة والنمو الاقتصادي».

وحول حضور المعهد في المعرض، أضافت نجار «يعتز المعهد بكونه شريك المعرفة في معرض الخمسة الكبار لثلاث سنوات على التوالي، في كل من الإمارات والسعودية ومصر، حيث مددنا جسور التواصل مع شركائنا في القطاع الحكومي والمنظمات الرائدة للمساهمة في صياغة الأفكار عبر المناقشات القيادية».

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