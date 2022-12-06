مؤتمر مراكز التسوق بالشرق الأوسط يبحث في دبي مستقبل تجارة التجزئة

المصدر: دبي - البيان

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يحتفل «مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمراكز التسوق ومتاجر التجزئة»، الحدث الأكبر بقطاع مراكز التسوق وتجارة التجزئة في المنطقة، بالذكرى السنوية الـ28 لانطلاقته بالمنطقة، حيث انطلقت فعاليات المؤتمر والمعرض وعمليات التواصل وعقد الصفقات بجانب الاحتفال بأفضل مراكز التسوق ومتاجر التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الفترة من 5 إلى 6 ديسمبر 2022 في فندق ريتز كارلتون بمركز دبي المالي العالمي.

وتناول المؤتمر كيفية إعادة البناء بصورة أفضل مجدداً من أجل المستقبل، حيث يوفر عام 2022 لكل من تجار التجزئة ومالكي المراكز التجارية ومقدمي الخدمات فرصة مميزة من أجل تمهيد الطريق نحو التطور المقبل، عبر «ميلاد جديد لتجارة التجزئة».

وسيمكّن «مؤتمر الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمراكز التسوق ومتاجر التجزئة» الحضور والمشاركين من التعرف على رؤى وأفكار واستراتيجيات جديدة وفرص ابتكار مثيرة، من أجل جعل عالم التسوق وتجارة التجزئة مستمراً في الصعود والنمو.

ومع جمْع المؤتمر أفضل العقول وقادة الفكر بقطاع التجزئة، يمكنك القدوم والاستماع والتعلم من المتحدثين الرئيسيين لدينا بالمؤتمر، مثل تيد سودر، وستيفن إم آر كوفي، وهوارد سوندرز، وجميعهم يتمتعون بسجل حافل بقطاع تجارة التجزئة، حيث سيأخذونك في جولة عميقة حول ما تحتاج إلى معرفته الآن، بل وفي مستقبل قطاع التجزئة، وذلك من أجل تمكينك من تشغيل أعمالك التجارية بنجـاح.

وتم تنظيم المؤتمر السنوي لمراكز التسوق بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا من قبل مجلس الشرق الأوسط لمراكز التسوق وتجار التجزئة (MECS+R) بالشراكة مع غرفة تجارة دبي ومركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية (DAC)، حيث يوفر المؤتمر لتجار التجزئة ومراكز التسوق أكبر منصة للالتقاء والتواصل والتعلم من المختصين ومقدمي الحلول بقطاع تجارة التجزئة، وذلك تحت سقف واحد على مدار يومين، بما يتضمنه من كلمات لقادة الصناعة ورواد قطاع التجزئة، فضلاً عن التعلم والتواصل وبناء العلاقات وعقد الصفقات وإقامة علاقات تجارية مربحة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر والرؤى والتجارب المهمة مع اللاعبين الرئيسيين في قطاع البيع بالتجزئة.

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